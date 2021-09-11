0.44 Faizli Devlet Destekli Kredi Kampanyası Başlıyor, Son dakika

0.44 faizli devlet destekli kredi kampanyası başlıyor. 0.44 faizli devlet destekli kredi kullanmak istiyorsunuz ihtiyaç kredisi veya borç kapatma Kredisi olarak işlem yapabileceksiniz. son dakika kampanyası olarak verilen 0.44 faizli ihtiyaç kredisi kampanyasını kamu bankaları ve özel bankaları ile birlikte bazı katılım bankaları 0.44 kar payı oranı ile bu krediyi verecektir. Katılım bankalarından ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler helal Kredi almış olur. 0.44 faiz oranları ile kamu ve özel bankalar üzerinden kredi alacak olan kişiler için banka kredi şartları da belli oldu.

Kredi alabilmeniz için başvuru şartları nelerdir?

0.44 faiz oranları ile kredi kullanmak isteyen kişiler belirtilen şartlara uygun müşteri olması gerekmekte. Kredi kullanabilmeniz için banka kredi notunuzun yüksek olması gerekiyor. 100.000 TL'ye kadar verilecek olan borç kapatma kredisi ve ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin krediyi ödeyebilecek bir gelir belgesini de resmi olarak gösterilmesi gerekmektedir. 0.44 faizli kredi kullanacak olan kişiler sigortalı olarak çalışıyorsa en az 1 yıldır aynı işyerinde sigortalı olarak çalışıyor olması gerekmektedir. 1 yıldır aynı işyerinde çalışmayan kişiler bankalara giderken kefil ile birlikte Kredi başvurusunda bulunabilecekler. 100.000 TL üzerinde de kredi almak istiyorsanız bankalara ipotek vererek ipotek karşılığı Kredi kullanabilirsiniz. 100.000 TL ve üzerinde kredi kullanacak olan kişiler Bu kampanyalara da katılmaları için kredi notu banka kredi sicilinin temiz olması gerekmektedir.

Başvuru nasıl yapılır?

0.44 faiz oranları ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bankaların Kendi resmi internet siteleri üzerinden açılmış olan 0.44 faizli kredi başvuru formunu doldurmanız gerekmekte. Resmi internet siteleri üzerinden başvuru formunu eksiksiz dolduran müşterilere bir gün içerisinde Kredi sonucu gelecek ve onaylanan tutar kadar kredinizi de hemen aynı gün içerisinde başvuru yaptığınız banka üzerinden kullanabileceksiniz.

0.44 faiz oranları ile kredi başvurusu yaptığınız zaman banka sizi değerlendirmeye alacak Ve bu değerlendirme sonucuna göre kredi onayı olup olmadığını sizlere söyleyecek. 100.000 TL'ye kadar kredi onayı alırsanız hemen aynı gün içerisinde kimlik ve gelir belgeniz ile bankaya giderek krediyi kullanabilirsiniz. 0.44 faiz oranlı krediler devlet destekli olacağı için resmi gazetede yayınlandıktan sonra krediler bankaların şubelerinden ve bankaların İnternet sitelerinden verilecektir.