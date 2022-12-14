Emekliye ödeme var! Bugün başladı ve 1 Hafta sürecek: 40.000 TL net nakit hesaplarda

Emekli maaş alan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan tüm emeklilere bir hafta süre içerisinde 40000 TL'ye kadar ödeme verileceği açıklandı. Emekli maaş hesaplarınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli 40000 TL emekli kredisi hemen hesaplarına yatıyor.

Garanti Bankası ile birlikte Yapı Kredi Bankası, emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyada 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacağını duyurdu. Garanti Bankası ile birlikte Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar için belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemelerini hızlı bir şekilde vereceğini açıkladı. Garanti Bankası ile birlikte Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç alabilecekleri bir kampanyadan yararlanıyor.

EMEKLİYE KREDİ ÖDEMESİ

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde kredi ödemelerinden faydalanacak olan kişilere hemen aynı gün içinde işlem yapılmaktadır. Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, banka şubelerine giderek işlemlerini bireysel müşteri temsilcisi üzerinden yapabildikleri gibi emekli maaş hesapları üzerinden alacakları 40000 TL'ye kadar ödemelerde, düşük faiz oranlarından yararlanacaklardır.