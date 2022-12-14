TC Vatandaşlarına Müjde: Kimlik Numarasına Ödemeler Oldu: 5 bin TL ve 30 bin TL Arasında Ödeme Alın!

Kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için 5000 TL ile 30000 TL arasında ödemeler verileceği açıklandı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvurularınızı kimlik numaranız üzerinden yaparak hızlı bir şekilde kredi kullanabilecek ve onaylanan bu krediler hesaplarımıza yatırarak, yine aynı gün içinde hesaplarınıza aracılıyla birlikte kullanacaksın. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanabileceğiniz ve onay olabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde işlemlerinizi aşağıdaki bankalar üzerinden kolay birşekilde yapabilirsiniz.

Akbank kredi başvurusu:

Akbank kredi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerinizi, Akbank Direkt uygulaması üzerinden kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Akbank müşterisi olan vatandaşlar, Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedir. Akbank Direkt uygulamasına giriş yaptıktan sonra ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde işlem yapılarak ödemeler verileri ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak kullandırılır.

Denizbank kredi başvurusu:

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, 36 ay vadeli 5000 TL ile 30000 TL arasında nakit kredi kullanmak istiyorsanız, Denizbank kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kredi başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirileceği açıklandı. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara cep telefonunuz üzerinden atacağınız mesaj ile birlikte kredi imkanı sağlanırken hesab olan vatandaşlara deniz mobil uygulaması üzerinden kredi verilmektedir.