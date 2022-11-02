Emekliye ödeme müjdesi! Kasım ayının sonuna kadar 14.000 TL ödeme olacağı açıklandı!

Emekli maaş alan vatandaşlar için yapılan kampanyada ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emeklilere kamu bankaları ve bazı özel bankalar tarafından 14000 TL'ye kadar kasım ayı içerisinde ödeme yapılacağı açıklandı.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlere verilecek olan bu ihtiyaç kredisi düşük faiz oranları ile birlikte gelir belgesiz olarak ödenmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte de daha önce bu bankalardan yüksek limitli krediler kullanıp, düzenli ödeyen kişiler internet bankacılığı uygulamasına girerek 7 24 kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu ve Emekli Kredisi Nasıl Alınır?

14000 TL ihtiyaç kredisi veya emekli kredisi kullanacak olan bireysel müşterilerin maaş müşterileri olmaları durumunda kredi işlemlerini yapabileceğini söylemek istiyoruz. Size en yakın Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubesine giderek işlemlerinizi hızlı bir şekilde bu banka üzerinden yapabilirsiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi şartlarına uygun olarak hizmet ödemesi alabilecek ve onaylanan bu kredileri detayli olarak sizlere söyleyeceklerdir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde kredi ödemesi verilmektedir.

En yakın banka şubesi üzerinden yapacağınız işlemlerde de sadece kimliğinizle birlikte işlem yapacak ve onaylanan kredileri hesaplarınıza yatırılan kullanacaksınız. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, sadece ihtiyaç kredisi için değil, vatandaşların diğer bankadaki olan borçlarını kapatmak için borç kapatma kredisi ev almak için konut kredisi ve araç almak için de taşıt kredisi imkanından düşük faiz oranları ile birlikte sizleri yararlandırılmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel kredi faiz oranlarını resmi internet sitesinden öğrenebilir ve yeni internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak da bu bankalardan ne kadar kredi onayı alacağınızı görebilirsiniz.