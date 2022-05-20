Emekliye ödeme haberi! Bankalar duyurdu! Bu haberler tüm emeklilere geldi, 5000 TL en az ödeme verilmektedir

Emekli olan kişiler, 5000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsa, hem kamu bankalarından hem de özel bankalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek yeni başlatılan olan bu kredi kampanyasına hemen katılabilmektedir. Emekli olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi kullanabileceği, bankalar üzerinden kendi emekli maaşını alması durumunda, işlemlerini gerçekleştirebiliyor. 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebileceğiniz bu kampanyaları, hem kamu bankasından, hemde özel bankasından istediğiniz zaman başvuru yapabilirsiniz.

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız kredi kampanyası ile birlikte sizler de 36 ay vadeli ve 90 gün ertelemeli, bu kredileri katılabilmeniz için bankalarda herhangi bir icralık dosyanızın olmaması gerekiyor.

Ziraat Bankası

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden 5000 TL, başvuruda bulunacak olan vatandaşlar işlemlerini gerçekleştirmek istiyorsa, banka şubelerine kimlikleriyle birlikte gidebilir. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 5000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak bu kredileri hızlı bir şekilde alabilmektedirler. Ziraat bankasındaki kredi kampanyasına katılmak isteyenler, ayrıca internet bankacılığını kullanabilir veya bu bankanın ATM'si üzerinden ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden de başvuru yapabilir.

Denizbank

Denizbank, yapmış olduğu kampanyada ihtiyaç kredisi olarak vatandaşlara 5000 TL ve üzerinde emekli kredisi imkanı sağlamakta. Sms atarak başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler kredim yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasına 32 80 numarasına göndermesi durumunda, işlemlerini yapabilmektedir. 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebileceğiniz bu nakit kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, 90 gün ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. Denizbank üzerinden emekli maaş alan kişiler sadece 5000 TL değil, daha yüksek limitlerde kredi kullanabilmeleri için bu banka üzerinden emekli maaş alması gerekmektedir.