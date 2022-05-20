Akbank, Denizbank ve Halkbank Yaptığı Kampanyada Gelir Belgesi İstemeden 25.000 TL Ödüyor! 18 Yaş Üzeri Alıyor

Akbank Denizbank ve Halkbank, son yapmış olduğu düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyasında 25000 TL'ye kadar gelir belgesi istemeden kredi vereceğini açıkladı. Bankaların kredi politikalarına uygun olan kişiler başvurularını gerçekleştirdikten hemen sonra 36 ay vadeli 25000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde hızlı bir şekilde bu bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve gelir belgesiz olarak kendi hesabınıza para yatıra bileceksiniz.

Akbank

Akbank, kendi kredi politikalarını, resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Kredi başvurusu yapacak olan kişilere 25.000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi verebilmesi için bazı şartlara uygun olunmasını istiyor. Akbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlara SMS atarak veya bu bankanın mobil uygulaması olan Akbank Direkt uygulamasını kullanarak da işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Sms ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler kredi yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numaralarını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermesi yeterlidir. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara acil ihtiyaçları olması durumunda, Akbank üzerinden 25000 TL ye kadar hızlı bir şekilde işlem yapmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Akbank'ın resmi internet sitesine girerek buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunda doldurarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Denizbank

Gelir belgesi istenmeden 25 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Denizbank üzerinden başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere internet sitesi üzerinden yapılan başvurularda, düşük faizli kredi verilecek. Banka ayrıca SMS ile ve internet bankacılığı haricinde müşteri hizmetleri numarası üzerinden de kişilere kredi kullandırmaktadır. Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin. Cep telefonunuz üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu sonuçlandıktan sonra en yakın banka şubesinden kimliğinizle birlikte, belgesiz olarak bu krediyi kullanabilirsiniz.

Halkbank

Devlet bankası olan Halkbank üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlar, banka şubelerinden ve banka internet sitesi üzerinden kredi kullanabiliyor. Halkbank, bankamatik kartı kullanan vatandaşlar, internet bankacılığı üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. 25000 TL'ye kadar alacağınız bu kredilerde 36 ay vadeli olarak işlem yapabilirsiniz.