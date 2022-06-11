Emekliye ödeme haberi: 6500 TL ve 12.000 TL Arasında hesaba ödeme geliyor! 

Emekli vatandaşların onay alabileceği 6500 TL ile 12.000 TL arasındaki nakit ödemeler duyurusu bu sabah itibariyle yapıldı. Bankalar üzerinden başlatılan yeni kampanyalarda nakip Kredi kullanacak olan vatandaşlara 6.500 TL ile 12.000 TL arasında ihtiyaç kredisi imkanı sunulmaktadır. Başvuru yapacak olan vatandaşlar nakit kredi kullanmak istiyorlarsa emekli maaşı hesabı üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. Emekli maaşınızı bankalar üzerinden alıyorsanız başvurularınızı şubelere gitmeden de yapabilme olanağı sizlere sağlayan bankalar özellikle kamu bankaları ve özel bankaların başlattığı Bu kampanyada emeklilerin acil ihtiyacını gidermek istemektedir.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar şartlara uygun olmaları durumunda başvurularını 36 ay vadeye kadar yaparak alabiliyor. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurusunu gerçekleştirmek isteyen kişilere 36 ay vadeli olarak emekli kredisi düşük limitlerde ve yüksek limitlerde olmak üzere iki paket halinde sunuluyor. Devlet Bankası Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu hemen gerçekleştirerek Kredi alabilirsiniz.

Ziraat Bankası üzerinden internet bankacılığı kullanan emekliler ise başvurularını mobil uygulama üzerinden hızlı bir şekilde yapabiliyor. Mobil uygulama üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar internet bankacılığı şifresi alarak emekli maaşı hesabı üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir.

Akbank

Akbank emekli kredisi kampanyası adı altında vermiş olduğu bu kredilerde ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara son dakika haberi olarak işlemlerini gerçekleştirmesi durumunda Kredi imkânından faydalanmalarına olamaz sağlayacak. Emekli maaşınızı Akbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kredi onayı alabilecek ve acil ihtiyaçlarınızın olması durumunda Hafta sonu bile başvuru yapabileceksiniz. Cep telefonunuzu Mesaj kısmına girerek Kredi yazıp boşluk bırakıp kimlik numaranızı yazarsanız ve bu mesajı 44 25 numarasına gönderirseniz başvurunuzu hemen gerçekleştirebilirsiniz.