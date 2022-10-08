Emekliye ödeme! Cumhurbaşkanı duyurdu, Resmi gazetede çıktı, Ek ödeme başladı...

Emekli maaşı alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onayı verilen ve sadece kamu bankaları üzerinden vatandaşlar için hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlanan yeni kredi kampanyası ekim ayı sonuna kadar devam edeceği açıklandı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan tüm vatandaşlar için başlatılacak olan bu kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan kişilerin belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredileri şartlarına uygun olarak aynı gün içinde hizmet ödemesinden faydalanacağı açıklandı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında özellikle Kredi kullanacak olan vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredilerini alabilecekleri bu kampanyalar üzerinden en yakın banka şubesine giderek de kolay bir şekilde devlet destekli düşük faiz oranları ile birlikte emekli kredisi kullanabileceği haberi verildi.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da açıklaması yapılan ve emekli maaşını bu bankalardan alıp daha önce Kredi almayan vatandaşlar en düşük faiz oranlarından yararlanmak şartı ile bankadan ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank üzerinden devlet destekli alacağınız bu krediler haricinde sadece ihtiyaç kredisi olarak değil sizler Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak da desteklerinden faydalanabilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi başvurularında bulunarak şartlara uygun olarak çalışan kişiler için en yakın banka şubelerine giderek de şubelere gitmeden hızlı bir şekilde internet bankacılığı üzerinden de hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyorlar. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'ın emekliler için başlatmış olduğu yeni Kredi kampanyasında özellikle banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde alacakları bu kredilerin güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız bankaların resmi internet sitelerine giriş yaparak hem kredi hesaplamanızı yapabilir hem de güncel kredi faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.