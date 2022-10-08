Garanti Bankası Denizbank ve Akbank hesabı olan vatandaşlar dikkat! Başvuru yapmanız için süre belirlendi

Garanti Bankası Denizbank ve Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere aynı gün içinde Kredi ödemeleri verileceği yeni bir kampanya hazırlığı duyuruldu. Garanti Bankası Denizbank ve Akbank tarafından başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit kullanacak olan vatandaşların belirtilen şartlara uygun olmaları ile birlikte ihtiyaç kredilerini aynı gün içinde hesaplarına yatırarak kullanabilecekleri bu kampanyalar için bir hafta süre içerisinde başvuru yapmaları durumunda gelir belgesiz olarak Kredi verileceği açıklandı. Garanti Bankası Denizbank ve Akbank üzerinden banka hesabınızın olması durumunda şartlara uygun olarak Kredi kullanacak olan tüm vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredilerini alabilmeleri için şubelere gitmeden de işlemlerini 5 dakika içerisinde yapabilecekleri bu kampanyalarda nakit kredi hemen aynı gün içinde ödenmektedir.

Garanti Bankası Denizbank ve Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen kişilerin banka hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte banka mobil uygulamalarına da giriş yaparak buradan 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredilerde şartlara uygun olarak ihtiyaç kredilerini hemen hesaplarına yatırabilmektedirler. 50.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların belirli şartlar dahilinde kullanabilecekleri bu kredilerden yararlanabilmeleri için banka kredi puanı da uygun olması isteniyor.

Garanti Bankası üzerinden başvuru yapmak için banka şubelerine de gidebilir veya bankadan internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilirsiniz. Denizbank ve Akbank üzerinden de internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz gibi bu iki bankanın yapmış olduğu sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına da katılarak kolay bir şekilde başvuru yapabilirsiniz.

Akbank üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak 44 25 numarasına mesaj göndermesi durumunda acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabiliyor. Denizbank cebimde Kredi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için ise kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp doğum tarihinizi Günay yıl olarak yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndermeniz durumunda banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.