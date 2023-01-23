Emekliye müjdeyi bakın kim verdi! Cumhurbaşkanı sonunda imzaladı! Ek ödeme geldi

Devlet destekli olarak verilecek emekli ödemeleriyle ilgili karar paylaşıldı. Ocak ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kampanyada nakit ihtiyacı olup, kredi kullanacak olan tüm emeklilere kamu bankaları üzerinden destek ödemeleri verilmektedir. Ekonomik sıkıntı yaşayan tüm vatandaşların, ocak ayı itibariyle alabilecekleri bu kampanyalardan faydalanabilmeleri için maaş müşterileri olmaları durumunda 50000 TL'ye kadar ödemeler verilmektedir.

Ziraat Bankası başta olmak üzere, Vakıfbank ve Halkbank gibi bankalar üzerinden emekli maaş alan vatandaşların nakit kredi imkanı sağlanmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli 50000 TL ödemeye devlet destekli, faiz oranlarıyla birlikte vatandaşların iban numarasına veya hesap numarasına yatırmaktadır.

EMEKLİYE ÖDEME!

Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz durumunda kredi ödemesi alabileceğiniz kampanyalara katılarak, işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilecek ve onaylanan krediyi hesabınıza yatırarak kullanabileceksiniz. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz bu krediler de internet bankacılığı kullanan vatandaşlar, daha avantajlı bir şekilde ödeme alabiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yapmış olduğu kampanyada nakit ihtiyacı olup, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için belirli şartlar dahilinde ödemeleri hesaplara hızlı bir şekilde yatırmaktadır.

Kamu bankaları üzerinden emekli maaş almayan vatandaşlar da devlet destekli olarak alacakları bu kredilerden yararlanabilmeleri için öncelikli olarak banka müşterisi olması gerekiyor. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yapılan kampanyada ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabilmeleri için işlemlerinizi hızlı bir şekilde sizin hesaplarınıza internet üzerinden yatırmaktadır. 50000 TL kredi başvurusunda bulunmanız durumunda, işlemlerinizi yaparak uygun faizlerle kredi alacak olan tüm vatandaşları hemen aynı gün içinde işlem yapılmaktadır.

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak kredi alabilir, ihtiyaç kredisi başvurunuzu internet üzerinden kullanmak istemiyorsanız size en yakın kamu Bankaları şubelerine giderek de işlem yapabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, bankaların resmi internet sitelerine giriş yaparak, kampanya detaylar hakkında bilgiler alabilmektedirler. Diğer bankalardaki olan borçlarınızı kapatmanız içinde borç kapatma kredisi alabilir dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.