1-2-3 gün içinde başvuru yapanların TC kimlik ile ödemeleri verilecek: 30.000 TL hemen alın!

TC Kimlik numaramız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, ödeme almak isteyen tüm vatandaşlara 30000 TL'ye kadar ödemeler verileceği açıklandı. Kimlik numarası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, 3 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda aşağıdaki bankalar üzerinden kredi kullanabilmektedir.

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak veya internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak da dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar dahilinde ihtiyaç kredisi ödemeleri 5 dakika içerisinde verilmektedir. Kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulama sonrasında kredi notu yüksek olan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi ödemesi alabilmektedirler.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşların banka müşterileri olmaları ile birlikte kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde verilmektedir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, işlemlerinizi gerçekleştirmek için belirli şartlara uygun olarak kredi ödemeleri alabilirsiniz. Akbank kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi imkanı sağlıyor. Sms ile Akbank üzerinden kredi almak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakın diyecek, kimlik numarası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi alabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK KREDİ BAŞVURUSU

QNB Finansbank üzerinden başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında kredi başvurusu yapacak olan kişilere 3 gün içerisinde düşük faiz oranları ile birlikte 30000 TL kredi ödemesi de cep telefonları üzerinden SMS atılarak, başvuru yapmak durumunda verilmektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, 30000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. 30000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde gerçekleştirilmektedir. 30000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda başvurunuzu bu banka üzerinden istediğiniz zaman yapabilirsiniz.