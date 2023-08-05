EYT Yasası ile emeklilerin sayısında ciddi bir artış söz konusu oldu. 08.09.1999 tarihinden önce sigorta girişi bulunanlar ve istenen prim ödeme şartını sağlayanlar, EYT kapsamında emekli oluyor. Emekli olanların istedikleri bankadan maaş alma hakkı bulunuyor. Bu nedenle emeklilerin hangi bankadan maaş almak istediklerine karar vermesi gerekiyor.

Bankalar, emeklileri kendilerine çekmek için promosyon veriyor. Bankaların promosyon tutarları, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor. Yapılan %25 emekli maaş zammı ile banka promosyonlarının da yakın bir tarihte artması bekleniyor. Bazı bankalar, maaş zamları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNCEL BANKA PROMOSYONLARI

En yüksek tutarda promosyon veren bankalardan biri Yapı Kredi oluyor. Yapı Kredi, 9000 TL’ye varan promosyon veriyor. En yüksek tutarda promosyon veren bankalardan biri ING Bank oluyor. Banka, iki adet otomatik ödeme talimatı verilmesi şartıyla 10 bin TL’ye kadar promosyon veriyor.

İş Bankası’nın promosyon tutarı, 7500 TL’ye kadar çıkıyor. Ziraat Bankası, 5000 TL’ye kadar varacak şekilde promosyon veriyor. Garanti BBVA, 6750 TL promosyonla maaşını taşıyan emeklilere avantaj sunuyor. Denizbank’ın promosyon tutarı 5000 TL’ye kadar çıkıyor. Akbank’ın promosyon tutarı da 10 bin TL’ye kadar ulaşıyor.

BANKA PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Banka promosyonu almak için ilk olarak maaş taşıma işlemi yapılmalıdır. Maaş taşıma işlemi yapıldıktan sonra en az üç yıl bankada kalma sözü verilmesi gerekiyor. Bu sayede promosyon ödemelerinden yararlanmak mümkün oluyor. Promosyon almak isteyenlerin banka seçimi yaparken farklı kriterlere de dikkat etmesi gerekiyor.

Bankaların kredi ve kredi kartı olanaklarına da dikkat edilmelidir. Bankaların farklı olanakları değerlendirerek daha avantajlı bir seçim yapmak söz konusu oluyor. Aynı zamanda banka şubelerinin ve ATM’lerin adrese göre ulaşım şartları da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sayede rahat bir şekilde bankacılık işlemlerinin yapılması mümkün olur.