Emekliye Müjdeli Haber, Hesaplarınıza 7 Gün İçinde Nakit Yatacak, Para Almak İsteyenlere Duyuru Yapıldı

Emekli olan kişilere 2021 Aralık ayı itibariyle emekli promosyonları verilmeye devam ediyor. Emekli olan kişilere, bankalar tarafından verilen yeni kampanya ile birlikte, yüksek limitli promosyonlar yatmaya devam ediyor. Emekli olan kişiler, emekli promosyonları ile ilgili sürekli olarak araştırma yapmaktadır. SGK tarafından en fazla 750 TL verilen bu kampanya da bazı bankalar kendi bankalarında da hediye vererek yüksek limitli promosyon vermektedir. SGK üzerinden emekli maaşı alan kişiler, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'a maaş taşıması yaparsa 7 gün içinde 750 TL alabileceksiniz.

Emekli promosyonu kişilerin maaşlarına göre verilmektedir. 7 gün içinde yatan bu emekli promosyonu için başvuru yapmanız gerekiyor. Maaşınıza göre alacağınız emekli promosyonu şu şekilde...

1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alan kişilere banka 500 TL emekli promosyonu verecektir. 1500 TL ve 2500 TL arasında emekli maaşı yatan emeklilere ise bankalar en fazla 625 TL ödeme vermektedir. 2500 TL üzerinde emekli maaşı alan kişiler ise 750 TL emekli promosyonu almaktadırlar.

Bir Hafta İçinde Hesaplarda Olacak...

Emekli olan kişiler, emekli promosyonu için başvuru yapar ve onay alırsa, banka kişilere 7 gün içinde ödeme yapacak. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler, banka şubelerinden bankaların internet sitelerinden ve müşteri hizmetlerinden emekli promosyonu için başvuru yapabilmektedirler. Birden fazla emekli maaşı alanların promosyon talebinde bulunmaları durumunda maaşlarının toplamı dikkate alınarak tek promosyon ödemesi yapılacaktır.

Maaşınızı bu bankalara taşıyarak 3 yıl maaşınızı başka bankaya taşımayacağınızı taahhüt ederseniz, bankadan 750 TL emekli promosyonu alabileceksiniz.