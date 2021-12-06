Linç Edilen Sri Lankalı Adamın Ailesi Pakistan'dan Adalet İstiyor

Pakistan polisi, Sri Lankalı bir fabrika müdürünün "küfür" iddiasıyla vahşice linç edilmesinde yedi "baş aktörü" tutukladıklarını söyledi. cenazesi için hazırlık yapar.

Doğudaki Sialkot kentindeki bir Pakistan tekstil fabrikasının genel müdürü olan 48 yaşındaki Priyantha Kumara'nın cesedinin Pazartesi öğleden sonra Sri Lanka'nın başkenti Colombo'ya varması gerekiyordu, ağabeyi Kamal Kumara El Cezire'ye söyledi.

Kumara, Al Jazeera'ya Kolombo'dan telefonla "[Faillere] şunu söylemeliyim: lütfen bunu yapmayın, bu tür bir saldırı, insanlık dışı tepki vermeyin" dedi. "Biz insanız değil mi? Birbirimize ve birbirimizin dinine saygı göstermeliyiz.”

Cuma günü, genç Kumara, Pakistan'ın en büyük ikinci şehri Lahor'un yaklaşık 100 km (62 mil) kuzeyinde bulunan büyük bir sanayi merkezi olan Sialkot'ta yönettiği fabrikada İslam'a karşı küfür işlemekle suçlandı.

Polis, onun fabrikanın dışında yola sürüklenip ateşe verilmeden önce düzinelerce kalabalık tarafından sopa, yumruk ve tekmelerle dövüldüğünü söyledi. Saldırının sosyal medya görüntüleri, düzinelerce gencin İslam'ın Peygamberi Muhammed'i desteklemekle ilgili sloganlar attığını gösterirken, bazıları yanan cesetle selfie çekti.

Muhammed'e hakaret de dahil olmak üzere belirli suç biçimlerinin zorunlu ölüm cezasına çarptırılabileceği Pakistan'da dine küfür hassas bir konudur. Al Jazeera çetelesine göre, dine hakaret iddiaları giderek artan bir şekilde yargısız cinayetlere veya çete linçlerine yol açtı ve 1990'dan bu yana bu tür saldırılarda en az 80 kişi öldü.

Kurban, karısı ve dokuz ve 14 yaşlarındaki iki çocuğu tarafından hayatta kaldı. Kumara'nın ailesi, Sri Lanka hükümetinden, Pakistan hükümetinden ya da Kumara'nın işvereninden yakın ailesi için maddi tazminat talep etmesini istedi.

Kamal Kumara, "Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın ciddi adımlar atacağına inanıyoruz" dedi. "[Sri Lankalı yetkililere] lütfen Pakistan hükümetinden ailesine yardım etmesini istemelerini söyledim, çünkü onun bir karısı ve iki çocuğu var ve onların eğitilmeleri gerekiyor."

Pakistan polisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yedi şüpheliyi daha tutukladıklarını ve saldırı için tutuklananların toplam sayısını 131'e çıkardıklarını söyledi. Açıklamada, "Bunlar arasında Sri Lankalı yöneticiye yönelik saldırıyı planlayanlar ile ona işkence edenler ve başkalarını kışkırtanlar da var" denildi.

Acımasız ölüm ülkeyi sarstı

53 yaşındaki ağabeyi Kamal, Priyantha Kumara'nın altı kardeşin en küçüğü olduğunu ve annesine nasıl öldürüldüğüne dair ayrıntıların henüz söylenmediğini söyledi. Aile üyelerinin, saldırının görüntülerini görmemesi için onu sosyal medyadan ve televizyon haberlerinden uzak tutmakla görevlendirildiğini söyledi.

Annem 80 yaşında, sağlığı iyi değil ve hala ona olanları açıklayamıyoruz” dedi. "Sürekli ağlıyor. "Ona bir kaza olduğunu söyledik, ne olduğunu söyleyemeyiz."