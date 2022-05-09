Beklenen açıklama bugün yapıldı. Emekli için nakit sorunu olmayacak. Emekliye Müjdeli Haber Geldi! Son Dakika Hesaplara Yatırılan Ödemeler 12.000 TL ve 24.000 TL Oluyor! Bankadan yapılan açıklama ile birlikte emekli olan kişiler hemen işlemlerini kolay bir şekilde yapabileceklerdir. Emekliye müjdeli haberi Kamu bankaları verdi. Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer tüm kamu bankaları ile birlikte sizlerde hemen emekli kredisi alabileceksiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan kampanyada, emekli olan vatandaşların hesaplarına gelir belgesiz olarak ve banka kredi puanı düşük olsa bile 12000 TL ile 24000 TL ödeme yatacak. Başvuru yapacak olan kişilerin emekli olmaları ile birlikte 36 ay vadeye kadar kullanacakları bu krediden, TC kimlik numaralarına göre verilmektedir.

Ziraat Bankası emekli kredisi

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlar başvurularını banka Şubeleri'nden yapabildikleri gibi, ayrıca bankanın resmi internet sitesi ve Banka'nın resmi mobil uygulaması üzerinden de istedikleri zaman yapabiliyorlar. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapacak olan kişiler kimlik numarası ve cep telefonları, numarasını yazarak, başvurularını gerçekleştirdikten sonra banka kredi şartlarına uygun olan kişilere SMS ile hızlı birşekilde sonuç gönderilmektedir.

Başvuru yapmak istiyorsanız sizler de 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecek ve nakit onayından alabileceksiniz. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirdikten sonra işlemlerini yapabilmeleri için 5 dakika içerisinde 36 ay vadeli Ziraat Bankası kredisi kampanyasına katılmaları mümkündür.

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden Emekli Kredisi

Gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilerin başvuru yapabilecekleri bir diğer banka Vakıfbank ve Halkbank olmaktadır. Vakıfbank ve Halkbank üzerinden Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan kişilere 36 ay vadeye kadar işlem gerçekleştirilerek, yüksek limitli ve düşük limitli ihtiyaç kredileri, emekli kredisi olarak verilmektedir. Banka şubelerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden istediğiniz zaman başvurunuzu gerçekleştirebilecek kredi sonucunu hemen öğrenebileceksiniz. Para ihtiyacınızın olduğu durumlarda ayrıca bu bankanın ATM'leri ve müşteri hizmetleri numaralarını arayarak da kredi başvurusunda bulunabilecek ve nakit ihtiyacınızı hemen aynı gün içinde giderebileceksiniz.