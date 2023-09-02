Memur ve memur emeklisinin kaderini belirleyen 2024-2025 toplu sözleşme görüşmeleri 31 Ağustos tarihinde sonlandı. Hakem Kurulu 1 Ağustos tarihinde başlatılan görüşmeleri 31 Ağustos tarihinde sona erdirdi. Memur ve memur emeklisine 2024'ün Ocak ve Haziran dönemi için %15, Temmuz ve Aralık dönemi için %10 zam uygulandı. 2025 yılı için Ocak ve Haziran dönemi %6, Temmuz ve Aralık dönemi için ise %5 zam uygulandı.

2024-2025 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Toplu sözleşmeye göre belirlenen zam oranı üzerine 6 aylık enflasyon farkı oluştuğunda eklenecek . Peki memur ve memur emeklisine verilen bu müjdeli haber sonrası emekliler ne kadar ödeme alacak?

TÜİK 3 Ocak 2024 tarihinde Temmuz ve Aralık dönemlerini kapsayan enflasyon rakamını açıkladığı anda emekli için net zamlı maaş belli olacak. Öncesinde Merkez Bankası'nın bugün paylaştığı yıl sonu enflasyon tahmini üzerinden ihtimal dahilinde bir rakam oluştu.

MB YIL SONU ENFLASYONUNA GÖRE “2024 YILININ EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI”

2023 yılı enflasyon tahminini Merkez Bankası %58 olarak paylaştı. Bu habere göre emekli ve memur için enflasyon farkı %25 oldu. %25'lik enflasyon farkı üzerine eklenen %15'lik toplu sözleşme zammı ile beraber memur ve emeklilerin 2024 Ocak ayında alacağı bedel belli oldu. Bu hesaplamayla yaklaşık olarak %40 maaş zammı alacakları ortaya çıktı. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu rakama yakın bir ifade kullanmıştı.

Merkez Bankası'nın paylaştığı veriler doğrultusunda bugün için en düşük memur emeklisi maaşı 9.489 TL iken 2024 Ocak ayı ile beraber uygulanacak %40 zam ihtimali ile 13 bin 284 TL'ye çıkmış olacak. Ek ödemelerle beraber yeni yılın en düşük emekli aylığıysa 13 bin 815 TL olacak.