Emekliye Müjdeli Haber! Gece açıklandı, Maaş alan emekli ödeme alacak

SGK, SSK ve Bağ-Kur’lu emeklileri ilgilendiren karar çıktı! Başvuruda bulunanlara 750 TL ödeme yapılacak. Sosyal güvenlik kurumlarından emekli olan kişiler katılım sağlamaları halinde ödemeye hak kazanacak. Ödemeye hak kazanmak için başvuruda bulunmak gerekiyor. Başvuruda bulunan herkese ödeme yapılacak.

SGK tarafından karşılanacak olan ödemeler, emekliler tarafından geri ödenmeyecek. Bireysel emekliliklerine uygun bir şekilde belirlenen kriterleri sağlamaları halinde ödeme alabilecek. Tüm emekli vatandaşlar için promosyon imkânı ön plana çıktı. Ödemeler Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından yapılacak.

SGK-SSK ve BAĞ-KUR emeklileri tarafından geri ödenmeyecek. SGK-SSK ve BAĞ-KUR emeklileri bireysel emekliliklerine uygun davranarak belli kriterleri sağlamaları durumunda ödemelere hak kazanacak. Tüm emekli vatandaşlara promosyon imkânı doğdu. 750 liralık promosyon ödemesi Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından başvuru yapılarak alınabilecek.

Kamu ve ziraat merkezli banka olan Ziraat Bankası ile Vakıfbank birde Halkbank kampanya başlatarak emekli maaşı alan her vatandaşa 750 lira emekli maaşı promosyonu verecek. Talepte bulunan müşterilere belli kısıtlamalar dâhilinde onay verecek.

Emekli vatandaşlar emekli maaşlarını banka üzerine 3 yıllığına taşımaları halinde promosyona hak kazanacak. İnternet şifresi ile giriş yapılarak Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank şubelerinden başvuru yapılabileceği gibi mobil uygulama üzerinden de başvuru yapılabilir. Hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde ödeme gerçekleştirilebilir.

Ziraat Bankası tarafından ödeme almak isteyen emekli vatandaşlar, Vakıfbank ve Halkbank tarafından belirlenen şartları yerine getirmeleri gerekir. Bu şartları sağlayan kişiler bankaların kredi kampanyalarına katılabilir. Şayet banka üzerinden emekli maaşı alınıyorsa ihtiyaç kredisi olarak 250 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi de kullanabilirsiniz.

1500 TL ile 2500 TL arasında emekli maaşı alanlara emeklilere 625 TL, kamu bankalarında çalışan ve 2500 TL'nin üzerinde kazanıcı olan vatandaşlara 750 TL emekli maaşı verileceği bildirildi. Kamu bankaları tarafından verilecek promosyonlar ile ilgili detayı ve daha fazlasını bankaların internet sitelerinden elde edebilirsiniz. İnternet sitesine girilerek hızlı ve güvenli bir şekilde işlem yapabilirsiniz.