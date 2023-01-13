Ziraat Bankası ve 3 Banka Faizlere İnat Vatandaşlara Desteğe Devam Edecek…

Acil nakit ihtiyacı olan kişiler bankalardan gelecek faiz indirimlerini merakla takip ediyor. Son dakikada gelen haber vatandaşları sevindirdi. Üç banka ile birlikte Ziraat Bankası da yüksek faizlere inat vatandaşlara destek verecek.

Acil nakit ihtiyacı hisseden vatandaşlar, bu ihtiyaçlarını bankadan kredi çekerek karşılıyor. Üç özel banka ile Ziraat Bankası kampanya duyurularını yaptı. Yüksek faiz oranlarına karşı vatandaşların yanında yer alarak düşük faiz oranlı kredi vermeye devam ediyor.

Artan faiz oranları nakit ihtiyacı hisseden vatandaşların ihtiyaç kredisi almasını zorlaştırıyor. Son dönemlerde bankalar düşük faiz oranları ile kredi vermeye başladı. Kampanya yürüten bankalar arasında üç özel banka ile birlikte Ziraat Bankası da yer alıyor. 100 bin lira tutarlı 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi için gerekli şartlar bankalar tarafından duyuruldu.

Ziraat Bankası Düşük Faiz Oranlı Kredi Kampanyası

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan kişilere kredi imkânı sağlıyor. Emekli ve sigortalı olarak çalışanlar banka üzerinden nakit kredi kullanabilir. İhtiyaç kredisine başvuru yapmak için belirlenen koşulların karşılanması gerekir. En yakın banka şubesine giderek veya internet sitesinden giriş yapılarak 100 bin lira tutarlı düşük faiz oranlı kredi için başvuruda bulunabilirsiniz.

Denizbank Düşük Faiz Oranlı Kredi Kampanyası

Denizbank tarafından yürütülen kampanyaya katılım sağlamak isteyen kişiler istedikleri yerden başvuruda bulunabilirler. Mesaj gönderilerek veya siteyi ziyaret ederek başvuru için işlem yapabilirler. İhtiyaç kredisi için başvuruda bulunacak olan kişiler belirlenen kriterleri karşılamaları gerekir. SMS yöntemi ile başvuruda bulunmak için cep telefonundan kredim yazarak boşluk bırakılıp TC kimlik numarası yazılarak 3280 nolu numaraya gönderebilir.

İş Bankası İhtiyaç Kredisi

Banka üzerinden İhtiyaç kredisine başvuruda bulunmak isteyenlere müjde geldi. Düşük faiz oranlı kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler şubelere gitmeden bankanın internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. Belirlenen şartları sağlayan kişilere onay verilecek.

TEB İhtiyaç Kredisi

TEB Bank, düşük faiz oranları ile SMS yöntemi ile kredi kampanyası başlattı. TC kimlik numarası yazılarak 4466 nolu numaraya gönderilerek başvuru yapılabilir. Kısa sürede başvuru tamamlanarak sonuç sizlere iletilir.