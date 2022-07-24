Emekliye Müjdeli Haber: Gece 12'den sonra hesaplarınıza 14.000 TL ödeme yatacak!

Emekli vatandaşlar, gece 12 den sonra hesaplarına 14000 TL ödeme alabiliyor. Bu hafta içerisinde başlatılan kampanyada, başvurularını gerçekleştiren kişilerin hesaplarına ödemeler yapılıyor. Emekli maaş alıyorsanız ve emekli maaş hesabınız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, emekli maaş almış olduğunuz banka üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, 14000 TL ödeme alabilirsiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, 14000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde ödeme alabiliyor ve 36 ay vadeli olarak işlemlerini yaparak nakit kredi kullanabiliyorlar.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 14000 TL başvuru yapmak çok kolay.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubelerine gitmeden internet bankacılığını kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilir ve aynı gün içinde yine hesaplarına nakit kredi alabilir. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle düşük faiz oranlarıyla kredi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli 14000 TL gelir belgesiz olarak verilecek.

Denizbank üzerinden bir SMS atarak hemen başvuru yapın.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden 14000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlara cep telefonları üzerinden SMS attırarak başvuru yapma imkanı sağlıyor. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, SMS atarak, kredi kullanacak olan vatandaşlar, 14000 TL'ye kadar 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebiliyor. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermesi durumunda bankadan kredi başvurusunda bulunmuş olacaktır. Sms ile birlikte başvuru yaptıktan sonra kredi onay alan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek kredi kullanabiliyor.