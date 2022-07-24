Son Dakika: 25 Temmuz'dan Sonra Hesaplarınızı Kontrol Edin, 23000 TL Ödemeler Anında Yapılacak, Sizde Yararlanın...

Bankaların başlattığı yeni kredi kampanyasında 23000 TL'ye kadar ödemeler alınmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Akbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından verilen bu kredi kampanyasına katılarak sizlerde 23000 TL kredi ödemesi alabiliyorsunuz. 25 Temmuz itibariyle düşük faiz oranları ile verilecek olan, NAKİT kampanyalarına isteyen vatandaşlar, banka şubelerine giderek işlemlerini gelir belgesi olarak sadece TC Kimlikle yapabilecek isteyen vatandaşlar ise cep telefonları üzerinden SMS atarak başvuruda bulunabilecek. 25 Temmuz tarihi itibariyle birlikte düşük faizin imkanından faydalanacak olan vatandaşlara banka hızlı bir şekilde kredi imkanı sunarken, 5 dakika içerisinde sonuç verecektir.

AKBANK

Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, TC kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapılarak hemen aynı gün içinde kredi onayı alabilirsiniz. Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda bankadan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Akbank hesabı olan vatandaşın ise Akbank Direkt uygulamasını kullanarak kredi kullanabilir.

YAPI KREDİ BANKASI

Sms ile başvuru yapabileceğiniz, Yapı Kredi Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların 1500 ve üzerinde bir kredi puan olması isteniyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girdikten sonra bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi net olarak yazdıktan sonra 44 11 numarasına mesaj gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında 5 dakika içerisinde kredi sonucu sizlere gelir ve onaylanan krediye hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırırsınız...

NOT: bankaların kredi kampanyalarına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlar, güncel faiz oranları internet sitesinden öğrenebilir.