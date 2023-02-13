Emekliye müjdeli haber "Cumhurbaşkanı" tarafından verildi: Mart'a kadar Ek ödeme verilecek

SON DAKİKA: Emekli maaş hesaplarınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz, nakit kampanyaları ile ilgili devlet destekli bir duyuru yapıldı. Emekli maaş hesaplarınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz, nakit kampanyalardan faydalanacak olan tüm vatandaşların, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almış oldukları emekli maaş hesapları ile birlikte kredi işlemleri hemen aynı gün içinde ödeme yapılarak verilecektir. Emekli maaş alan tüm vatandaşlar, kamu bankaları üzerinden almış oldukları bu kredi kampanyaları ile birlikte diledikleri zaman ödemelerini hesaplarına yatırarak kullandırmaktadır.

Devlet destekli emekli maaş hesapları üzerinden verilecek ek kredi ödemelerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, daha önce duyurmuştu. Devlet destekli olarak sadece emekli maaş hesabı alan vatandaşlara verilecek olan bu krediler, emekli maaş hesaplarında aynı zamanda kamu bankaları üzerinde olması durumunda düşük faizli, başvuru yapılabilecektir.

BAŞVURU

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, devlet destekli, faiz oranlarından 50000 TL'ye kadar yararlanabiliyor. Ek kredi ödemesi alacak olan emeklilerin daha önce bu bankalardan kredi kullanıp, düzenli ödemeler yapmış olmaları durumunda düşük faizli ödeme almaları gerekiyor.

Ziraat Bankası üzerinden Vakıfbank üzerinden ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaş hesapları aracılığı ile birlikte kullanacağınız bu kredilerin başvuruları, banka şubelerine gitmeden hemen internet üzerinden de yapılabilmektedir. İnternet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlem yaparak, kredi ödemeleri verilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldukları, kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilerin, aynı zamanda diğer bankalardaki olan kredi kartı ve kredi borçlarını kapatmak içinde ödemeler vermektedir.

Emekli maaşını almış olduğunuz banka, özel bankalar ise başvurunuz özel bankaların internet bankacılığı uygulamalarından yapmayı deneyebilirsiniz.