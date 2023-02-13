Binaların Depreme Dayanıklılığı Nasıl Ölçülür, Deprem Hasar ve Risk Tespiti Nasıl Yapılır?

Gözler, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yapı denetimlerine çevrildi ve konu hakkında çeşit araştırmalar gerçekleşti. “Binaların depreme dayanıklılıkları nasıl anlaşılıyor?” sorusu vatandaşların yanıt aradığı bir konu oldu. Bunun yanı sıra “Deprem sonrası hasar alan binalar nasıl tespit ediliyor?” şeklindeki soru da binlerce kişi tarafından araştırıldı. Hasar tespit çalışmaları ise Kahramanmaraş merkezde gerçekleşen depremler sonrasında devam ediyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından depremden etkilenen, aralarında Niğde, Kayseri ve Kilis’in de bulunduğu 13 şehirde yürütülen hasar tespit çalışmaları ile ilgili şu ana kadar 236.410 binada bulunan 1 milyon 297 bin 576 bağımsız birimde hasar tespit çalışmasının yapıldığı bilgisi açıklandı.

Türkiye'nin yanı sıra pek çok ülkede de büyük bir üzüntü yaşatan deprem sonrasında yetkililer Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından görevlendirildi ve hasar tespitine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Söz konusu işlemin binanın depreme dayanıklı olup olmadığını belirten bir tespit olmadığı ve binanın depremden önceki durumunu koruyup korumadığına ilişkin yapıldığı öğrenildi. Bu tespitin binanın olası yeni bir deprem yaşanması durumunda hasar alıp almayacağı hakkında bilgi vermediği açıklandı. Gerçekleşen tespit sonucunda binanın hasarsız, hafif hasarlı, orta hasarlı ya da ağır hasarlı olarak sınıflandırıldığı ifade edildi. Binanın orta hasarlı ya da ağır hasarlı olması durumunda kullanıma uygun olmadığı ve boşaltılması anlamına geldiği bilgisine ulaşıldı.

Binanın orta sahada kullanımına devam etmek adına güçlendirme yapılmasının gerektiği açıklanırken hafif hasarlı ya da hasarsız olması durumunda ise gerekli tadilatların yapılması sonrasında kullanılmaya devam edilebileceği ifade edildi.

Bina deprem testlerinin uygulaması ise özel olarak kurulumu yapılmış olan firmalar aracılığı ile yapılır ve aynı zamanda bu firmalar inşaat işleri ile de ilgilenir. Bunun yanı sıra deprem araştırma ve uygulama merkezleri de hizmetler sunarak gerekli ilgi ve alakayı gösterir. Her bir bina içerisinde ikamet eden bina sakinlerine beraber hareket etmeleri sonucunda gerçekleşecek olan depreme dayanıklılık testinin yapılması adına gerekli olan firma ile bağlantıya geçilmesi gereklidir. Daha sonra binanın bütün özelliklerinin söz konusu firma ile paylaşılması gerekir. Bunun yanı sıra firmanın yapılacak olan test için belirlemiş olduğu ücretin peşin olarak ödenmesi de önemli bir noktadır.

Başvuru süreci ile birlikte ödeme işlemlerinin gerçekleşmesi sonrasında başvuru yapılan firmanın binanın testinin yapılması adına belirli bir güne randevu verilir. O gün geldiği zaman binaya yapılacak olan gerekli testlerin yapılması adına ekip gönderilerek gerekli çalışmalar başlar. Bu test yapacak olan ekiplerin ölçülü ve sistemsel bir çalışma sonucunda binanın olası bir depremde ne kadar dayanıklı olup olmadığı da dereceli olarak rakamlarıyla belirlenir. Bina ölçümü yapıldığı sırada genel olarak ilk olarak bakılması gereken kolonlar, duvarlar ve bina temelleri olmaktadır. Yeterli miktarda testi yapılacak olan binadan beton numunesi alınır ve alınan numune yapı laboratuvarlarında beton dayanıklılık testine tabi tutulur.