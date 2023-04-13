Emekliye müjdeli haber: 0.99 faizli nakit kampanyası başladı

Emekli maaş hesabınız üzerinden sizler de maaş müşterisi olmanız halinde başvurularınızı gerçekleştirerek yeni bir bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. 0.99 faiz oranları ile birlikte vatandaşları verilecek olan emekli kredisi kampanyası kamu bankaları tarafından müşterileri sunularak hızlı bir şekilde hesaplarına yatırılmak şartı ile kullandırılmaktadır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank daha önce kendi Bankası üzerinden emekli maaşı alıp Bu banka hesabı üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanan tüm emekliler için başlatmış olduğu bireysel tüketici kampanyasında emekli maaş hesaplarınız aracılığı ile birlikte sizlere 0.99 faiz oranları ile birlikte kredi ödemesi vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank 0.99 faiz oranları ile birlikte Kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu verirken nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar bireysel tüketici kampanyasına katılarak bu işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor ve ihtiyaç kredisi kullanabiliyor.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank 0.99 faiz oranları ile birlikte Kredi alacak olan tüm vatandaşlara belirtilen politikalar dahilinde Kredi ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirirken nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşların başvuru şartlarına uygun olmaları halinde Kredi işlemlerini 5 dakika içerisinde hesaplarına yatırarak kullandırmaktadır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden sizlerde 0.99 faiz oranları ile birlikte bireysel kredi almak istiyorsanız bu banka hesabınız üzerinden internet bankacılığına giriş yaparak Kredi başvurunuzu yapabilecek ve ihtiyaç kredisi başvurunuzu yine buradan gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kredi kullanabileceksiniz. 0.99 faiz oranları ile birlikte sadece 20.000 TL'ye kadar bireysel tüketici kredisi imkanı sağlanırken banka müşterisi olup Kredi başvurularını şubeler üzerinden yapacak olan tüm vatandaşlara daha yüksek limitlerde düşük faizli krediler verilmektedir.