17 milyon emekli için yapıldı! Cumhurbaşkanı gece imzaladı, Ek ödeme hesaplarda

17 milyon emekli için başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan kişileri uygun faiz oranları ile birlikte yeni bir kredi paketi hazırlandı açıklandı. Cumhurbaşkanı tarafından bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni nakit kredi ödemesinde uygun faiz oranları ile birlikte işlemler gerçekleştirilirken banka müşterisi olan kişiler 5 dakika içerisinde kamu bankaları üzerinden devlet destekli olarak verilecek ek ödemelerden faydalanabileceklerdir. 30 Nisan tarihine kadar devam edecek olan Bu kampanyada bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini yapmak isteyen tüm vatandaşları için belirtilen şartlara uygun olarak Kredi ödemeleri hesaplara yatırılarak yapılandırılıyor.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız işlemlerinizi gerçekleştirebilmek için şubelere gitmeden artık internet bankacılığını kullanarak emekli maaşı hesabınız üzerinden başvuru yapabileceksiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemelerinizi hesaplarınıza yatırarak kullandıracak ve nakit kredi kullanacak olan tüm kişilere 5 dakikada sonuç verecektir.

50.000 TL emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu yaparak ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız bireysel kredi alacak olan tüm vatandaşlar istedikleri zaman bu kredileri uygun faiz oranları ile birlikte hesaplarına yatırarak kullanabilecekler ve bu kredileri de 5 dakika içerisinde sonuç olarak kendi hesaplarına yatırabileceklerdir. 50.000 TL emekli maaş hesabınız üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsunuz hemen aynı gün içinde Kredi ödemelerinizi hesaplarınızı alarak bu bankalar üzerinden işlem yapabilecek ve ihtiyaç kredisini kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden devlet destekli ihtiyaç kredisi haricinde aynı zamanda borç kapatma kredisi kampanyası da yapılmaktadır. 3 banka üzerinden de başvuru gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde ödemeleri alabiliyorlar ve kredi kullanabiliyorlar.