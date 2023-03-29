Emekliye müjde verildi ve Cumhurbaşkanı imzaladı! 3 kamu Bankası ödemeleri başlattı

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni kampanya mart ayı sonuna kadar devam edecek ve kampanyaya katılacak olan kişiler devlet destekli bu faizlerden yararlanarak emekli maaşı hesapları aracılığı ile birlikte istedikleri zaman bankadan nakit kullanabileceklerdir. 10.000 TL ve 50.000 TL arasında ihtiyaç kredisi almak isteyen emekliler için başlatılan bu nakit kampanyasında devlet destekli faiz oranlarından da yararlanarak işlemlerinizi gerçekleştirilecek ve nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştirilerek bankalar üzerinden kredi kullanmalarına olanak sağlanacak.

EMEKLİ 50.000 TL ÖDEME

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabınız ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek bu bankalar üzerinden kullanabileceğiniz nakit kampanyasından faydalanmak istiyorsanız ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştirilmektedir. 3 kamu Bankası üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabınız ile birlikte sizlerde başvuru yapabilecek ve 36 ay vadeli bireysel emeklilik kredisi kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler verilmektedir ve 50.000 TL'ye kadar yapılacak olan bu ödemeler ile birlikte ihtiyaç kredisi hesaplara yatırılmaktadır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış olduğu bu kampanya haricinde yüksek limitli borç kapatma kredisi ipotekli kredi konut kredisi ve taşıt kredilerinde de emekli olan vatandaşları ödemeler vererek Kredi işlemlerini gerçekleştireceğini ve bu bankalar üzerinden yapılan tüm başvurularda da istediğiniz zaman ödeme alabileceğiniz hakkında bilgiler paylaştı.