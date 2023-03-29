30 ve 31 Mart tarihleri arasında IBAN numarasına 55.000 TL ödeme yatıracak olan bankalardan başvurular başladı

30 ve 31 Mart tarihleri arasında kendi IBAN numaranız üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak için başvurularınızı gerçekleştirerek 24 ay vadeli 55.000 TL kredi almak istiyorsanız Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından başlatılan bu kampanyaya katılabilirsiniz.

30 ve 31 Mart tarihleri arasında acil Para ihtiyacı olup Kredi kullanacak olan tüm vatandaşları uygun faiz oranları ile birlikte ödemeler verirken nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşların ihtiyaç kredisi ödemeleri hemen aynı gün içinde yapılacak ve krediler hesapları yatırılarak kullandırılacaktır. iki banka üzerinden de gerçekleştirilen kampanyada öncelikli olarak ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin banka müşterileri olmaları ve banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda Kredi ödemeleri verileceği açıklandı. 30 ve 31 Mart tarihleri arasında sizler de bu bankalar üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirerek oturduğunuz yerden ne kadar onay alacağınızı gösteren bir kredi kampanyası mevcuttur.

SMS ile kredi başvurusunu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından kredi puanı uygun olmaları durumunda hemen onay alabilecekler ve onaylı mesaj ile birlikte en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte işlem yapabileceklerdir. Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak verilen bu Kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara bankalar 5 dakika içerisinde sonuç verir ve ödemeler hesaplara yatırılarak hemen kullandırılmaktadır.

Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından yapılan bu ihtiyaç kredisi kampanyası bireysel kredi olacağı için 18 yaşından büyük olup sadece bireysel müşteri olan vatandaşlar ve emekli olan vatandaşlar kampanyaya katılabiliyor.