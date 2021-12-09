Emekliye Müjde Var, Yılbaşı Öncesinde 2.500 TL Hesabınıza Geri Ödemesiz Olarak Yatacak, Başvuru Yapmak Yeterli

Emekli olan kişilere yeni bir haber var. Daha önce bankalardan emekli promosyonu almayan kişilere 2021 yılı sonunda kadar 2500 TL'ye kadar ödeme yapılıyor. Emekli olan kişiler, emekli maaşı aldıkları bankadan 3 yıl maaş taşımama taahhütü verirse, bankadan 2500 TL'ye kadar emekli promosyonu alabiliyor. Emekli promosyonu almak isteyenler, 2021 yılından sonra 2022 yılı içinde de başvuru yapabilecek. Yapılan kampanyalar sayesinde emekli olan kişiler, kolay başvuru yaparak geri ödemesiz bu nakit kampanyasından faydalanabilir.

Denizbank Emekli Olan Kişilere Ödeme Yapıyor

Denizbank, yapmış olduğu kampanya duyurusunda 2021 yılı sonuna kadar kendi bankasına maaş taşıyan vatandaşlara maaşlarına göre promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Emekli olan kişiler, emekli maaşını bu bankadan alırsa, 1.750 TL'ye kadar emekli promosyonu alabilecek. 2500 TL üzerinde maaşı olan kişilere 1750 TL ödeme yapan Denizbank, 2500 TL altında maaş alan ve 3 sene bu bankadan maaş alacağına söz veren müşterilerine 1500 TL emekli promosyon ödemesi yapıyor. Banka emekli maaşı hesabınıza bu ödemeler yatacak...

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 750 TL Ödüyor

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 750 TL emekli promosyonu veriliyor. 3 yıl bu bankalardan birisinden maaş almayı taahhüt ederseniz, banka 2500 TL üzerinde maaş alan kişilere 750 TL emekli promosyonu verecektir. Başvuru yaparak hemen hesabınıza yatıracağınız bu ödemeleri banka şubelerinden de başvuru yaparak alabileceksiniz. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank emekli maaşını kendi bankasına taşıyan kişilere, emekli kampanyaları yaparak acil ihtiyaçlarını da karşılamaktadırlar.

Yapı Kredi Bankası 2500 TL Ödeme Veriyor

Yapı Kredi Bankası, 3 yıl boyunca maaş taşıması yaptıktan sonra bu bankadan maaş almaya söz veren emeklilere 2500 TL emekli promosyonu ve 5000 TL artı para (esnek hesap) veriyor. Emekli olan kişiler 5000 TL artı para ile 2500 TL emekli promosyonu için bankadan maaş alması ve bu maaşa göre başvuru yapması gerekmektedir. 1.500 TL’ye kadar maaş alan emekliler 1.500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alan vatandaşlar 2.000 TL ve 2.500 TL üstü maaş alan vatandaşlar tam 2.500 TL emekli promosyonu almaktadır.