Akbank Emekli Olan Kişilere ve Maaş Alanlara Geri Ödemesi Olmayan Nakit Ödemesi Hesaplarına Yüklüyor, Başladı!

2021 yılı bitmeden bankaların kampanyaları sürekli olarak güncelleniyor. en çok para ihtiyacı olan emeklilere de bankalar sürekli son dakika haber olarak destekler veriyor. Ülkemizde hizmet veren bankalardan birisi olan Akbank, vatandaşlara yeni bir kampanya yaptığını duyurdu. Emekli olan kişiler ve acil para ihtiyacı olan kişiler Akbank üzerinden emekli promosyonu alabilecekler. Bankalar emekli olan kişilere, emekli maaşlarını kendi bankalarından alsın diye emekli promosyonu veriyor. Bu verilen promosyonlar geri ödenmiyor. 750 TL'ye kadar SGK üzerinden ödeme alan bankalar, bu paranın üzerinden de kendisi feragat ederek nakit veriyor. Emekli maaşını Akbank üzerinden alan kişilerde 2021 yılı sonuna kadar başvuru yapması durumunda emekli promosyonu alabilecektir.

Akbank Emekliye Ödemeleri Veriyor

Akbank, emekli olan kişilerin en çok tercih ettiği bankaların başında geliyor. Akbank emekli olan kişiler hariç bireysel ve ticari olarak birçok vatandaşa destek olmaya devam ediyor. Akbank üzerinden emekli maaşı almak isteyenler, 1000 TL'ye kadar emekli promosyonu alabiliyor.

Alacağınız emekli promosyonu sizin, maaşınıza göre belirlenmektedir. 3 yıl boyunca maaşınızı Akbank'tan alacağınızı söylerseniz banka sizlere 1000 TL emekli promosyonu yatıracaktır. Başvuruları banka şubelerinden yapabildiğiniz gibi ayrıca bankanın internet bankacılığı uygulaması olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden de yapabileceksiniz. Akbank'ın resmi internet sitesine girerek kampanya detaylarını öğrenebilirsiniz. Her hangi bir banka siciline bakmadan, maaşınızı Akbank üzerinden almanız yeterli olacaktır.

Emekli Promosyonu Ne Kadar?

Akbank üzerinden verilen emekli promosyonu kişilerin banka maaşına göre belirleniyor. Akbank üzerinden verilecek olan bu destek parasında, 1500 TL'ye kadar maaş alan kişilere 750 TL ödeme yapılıyor. 1500 TL ve 2500 TL arasında maaş alan kişiler ise 900 TL ödeme alıyor. 1000 TL emekli promosyon ödemesi almak istiyorsanız 2500 TL ve üzerinde emekli maaşınızın olması gerekiyor. Eğer iki adet maaş alıyorsanız, iki maaşınızın toplamı ne tutuyorsa tek bir ikramiye alabileceksiniz.

1000 TL emekli promosyonu alan kişiler ayrıca bankanın diğer emekli kampanyalarından da faydalanabiliyorlar. İhtiyaç kredisi, konut kredisi, kredili mevduat hesabı başvurusu ve kredi kartı başvurusu emekli olan kişilere ayrıcalıklı olarak yapılmaktadır.