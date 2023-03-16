Emekliye Müjde Var: 17 Mart Tarihinden Sonra, Cumhurbaşkanı Onayı İle Ek Ödemeler Veriliyor

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan emeklilere ek ödemeler ile ilgili duyuru paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında kamu bankaları tarafından emekli olan vatandaşlara verilecek olan ek ödemeli limitleri de belli oldu. devlet destekli Olarak emekli vatandaşlara verilecek olan bu nakit kampanyaları sadece kamu bankaları üzerinden vatandaşlara sunularak hemen aynı gün içinde ödenmektedir.

17 Mart ve 31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan bu kampanyalara katılacak olan tüm vatandaşların emekli maaşı hesapları üzerinden işlemleri gerçekleştirilerek bankalar üzerinden kredi ödemeleri uygun faizlerle verilmektedir. nakit ihtiyacınızın olması durumunda işlemlerinizi yapabileceğiniz Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi kullanacak olan emeklilerin emekli maaş hesapları üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeleri halinde Kredi alabileceğini de söylemek istiyoruz. nakit ihtiyacınızın olması durumunda işlemlerinizi bu banka üzerinden yapmak isteyen vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde emekli kredisi ödemesi verilmektedir.

Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları olan Halkbank ve Vakıfbank üzerinden hangi banka aracılığı ile emekli maaşı alıyorsanız O bankanın şubelerine giderek 50.000 TL'ye kadar kredi başvurunuzu gerçekleştirerek gelir belgesiz ödeme alabilirsiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden daha önce Kredi kullanmayan vatandaşlar ise başvurularını gerçekleştirmek için banka müşterileri olmaları durumunda internet bankacılığını kullanarak da kredi puanına göre ihtiyaç kredisi kullanabilir.