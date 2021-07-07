Emekliye Müjde! Tek Kalemde 20.000 TL, Yaş Sınırı Yok, Hemen Onaylı Destek Kredileri Başladı, Bankalar Duyurdu

Emekliler için son dakika kampanyası geldi. Sizlerde hemen destek başvurusu yaparak, onay alabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan emekliler, genellikle kendi maaş aldıkları bankalardan işlem yapmaktadırlar. Ama bazı durumlarda kendi bankasından kredi alan kişiler, diğer bankalardan da ekstra kredi almak istemektedirler. Sizlere bu yazımızda kendi bankanız dışında 20.000 TL ve gelir belgesi sunmadan kredi alacağınız bankalar hakkında bilgiler vermek istiyoruz. 20.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu yapacaksanız 70 yaşına kadar kredi kullanabilirsiniz. Daha üstü yaşında olanlara verilen krediler için bankalar emekli maaşınızı isteyecektir. Emekli maaşınızı aldığınız bankadan dilediğiniz zaman kredi başvurusu yapabilirsiniz. Şimdi sizlere hangi bankadan hemen kredi alabilirsiniz bunun bilgilerini verelim.

Akbank Direkt Emekli Kredisi 20.000 TL

Akbank üzerinden bir hesabınız varsa, Akbank Direkt uygulamasını kullanarak 20.000 TL krediyi bankaya gitmeden, evrak vermeden, imza atmadan kullanabilirsiniz. Bunun için bankanın internet bankacılığını kullanmanız gerekiyor. İnternet şifresi aldıktan sonra uygulamaya girerek direkt emekli kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Akbank Direkt üzerinden verilen bu kredilerde sizin kredi skorunuza göre onay verildiği gibi yine sizin kredi skorunuza göre faiz oranı uygulanacaktır. Onaylanan krediniz aynı dakika içinde hesabınıza geçecektir.

Aktifbank 20.000 TL Emekli Kredisi

PTT üzerinden değil, bankanın n-kolay kredi kampanyasına katılarak gelir belgesiz 20.000 TL kredi alabilirsiniz. Bunun için kredi notunuzun düşük olması da kredi almanız için yeterlidir. Kredi notu düşük olanlara ihtiyaç kredisi veren Aktifbank, 20.000 TL kredi için müşterilerine anında imkan sunmaktadır. Kredi başvurusunu SMS atarak veya bankanın resmi internet sitesine girerek yapabilirsiniz. Bu bankadan kredi onayı alırsanız, kredinizi kullanmak için bankaya gitmeyeceksiniz. Banka size gelecek ve adresinizde kredinizi hesabınıza atacaktır. Aktifbank kredi borçlarınızı anlaşmalı bankalar ve PTT üzerinden ödeyebilirsiniz. Kredi kullandıktan sonra bunun hakkında bilgi alacaksınız.

Enpara 20.000 TL Emekliye Kredi

Ülkemizin ilk dijital bankası olan Enpara.com bankası 20.000 TL krediyi online olarak ve gelir belgesiz olarak vermektedir. Sizde bu bankadan kredi almak istiyorsanız, şartlara uygun olmanız durumunda hemen online başvuru yapabilir, online olarak krediyi hesabınıza atabilirsiniz. Kredi başvurusu kolay bir şekilde yapmak istiyorsanız bu bankadan bir hesabınızın olması gerekiyor. Eğer hesabınız yoksa enpara.com internet sitesinden kredi başvurusu yapacaksınız ve onay almanız durumunda yine Aktifbank’ta olduğu gibi, adresinize gelen banka personeli ile kredinizi kullanacaksınız. 70 yaşındaki emekliye kredi veren bu banka, maaş taşıma gibi işlemler yapmamaktadır.