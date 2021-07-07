Sertab Erener’den Flaş Çocuk Açıklaması!

Başarılı şarkıcı Sertab Erener, Bodrum'da düzenlenen bir çevre etkinliğine katıldı ve çocuk doğurmak hakkında yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim artık çocuk doğurmamamız ve çoğalmamamız gerektiği konusuna vurgu yaparken fareden beter olduğumuzu da söyledi. Farelerin bile bizden daha az ürüyor olabileceğine dikkat çeken ünlü şarkıcı, sosyal medyada gündem haline geldi ve yapmış olduğu açıklamalar hakkında çok sayıda yorumlar yazıldı.

“Biraz Duralım Gerçekten”

Sertab Erener Muğla'nın Bodrum ilçesinde temizlik hizmetlerinde yapılacak çalışmaların tanıtıldığı toplantıya katıldı ve gündem olan açıklamalara imzasını attı. Etkinlik sırasında konuşma yapan ünlü şarkıcı Sertab Erener her gün yola çıktığı zaman sağa sola bakmamaya çalıştığını çünkü bu durumun gerçekten çok acıklı olduğunu belirtti. Başarılı isim en temel sorunumuzun kalabalık olduğumuzu belirtti ve milyarlarca insan olduğumuzu ve artık çocuk doğurmamamız gerektiğini söyledi. “Biraz duralım gerçekten” şeklinde bir çağrıda bulunan ünlü isim artık doğurmamamız gerektiğini ifade etti ve “fareden beter olduk” dedi. Farelerin bizden daha az yürüyor olabileceğini söyleyen Sertab Erener sosyal medyada gündem haline geldi.

Ünlü ismin Bodrum'da yapmış olduğu açıklamalar sosyal medyada taşındı ve bazı sosyal medya kullanıcıları şarkıcıya tepki gösterirken bazıları da destekte bulundu. Geçen sene Yonca Evcimik ile beraber Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarına destekte bulunan şarkıcı çevreye çöp atılması ile ilgili ciddi problemlerimiz olduğunu söylemişti. Bir insanın bu kadar sorumsuz ve pis olamayacağını belirten şarkıcı hayvanların bile kendi pisliklerini topladığını ve üzerini kapattığını söylemişti. Biz insanların bunu bile yapmadığını açıklayan başarılı şarkıcı Sertab Erener bu konu hakkında çok ayıp olduğunu söylemişti. Kendilerinin toplayacağını fakat daha sonra buranın yine çöplük haline geleceğini ifade eden ünlü isim dünyaya misafir olduğumuzu söylemişti.