Ziraat Bankası, Vakıfbank, PTT, Halkbank ve İş Bankası Açıklamasında, Emekliye ve Çalışana Ödeme Yapacağını Açıkladı!

Kamu bankaları üzerinden başlatılan yeni emekli ve çalışan kişilere yapılacak olan ödemelerle ilgili son dakika bir haber paylaşıldı. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, PTT ve İş bankası üzerinden başvuru gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan yeni kredi ödemelerinde 20000 TL krediyi 36 ay vadeli olarak sizlere verilmektedir. Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar ile birlikte kredi kullanacak olan kişilerin belirtilen şartlar dahilinde alabilecekleri bu ihtiyaç kredisi kampanyalarından faydalanabilmeleri için istedikleri zaman kredi ödemesi yapılmaktadır. Acil para ihtiyacınızın olması durumunda kamu bankaları ve kamu destekli iş bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişiler hemen aynı gün içinde düşük faizli ihtiyaç kredisi alabilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, PTT ve İş bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin bireysel müşteri olması da bankalar tarafından istenen özelliklerden bir tanesidir. Kadarda daha önce icralık ve avukatlık bir durumu olmayan vatandaşlar, kredi işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için bankalar üzerinden hemen başvuru gerçekleştirebiliyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine gidebilir, bankanın internet sitesine girebilir veya başvurularınızı bankanın internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kolay birşekilde yapabilirsiniz. Emekli olan kişilerin emekli maaş hesapları, bu bankalar üzerinden alınması durumunda ihtiyaç kredisi başvurusu hemen ödenmektedir. Sadece 20000 TL değil, daha yüksek limitlerde kredi kullanmanız mümkündür.

PTT

Ptt üzerinden kredi kullanacak olan kişiler, PTT şubelerine giderek yapacakları işlemleri, ayrıca banka şubelerine gitmeden internet üzerinden ve SMS atarak da yapabilmektedir. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, PTT yazıp boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına gönderebilirsiniz.

İŞ BANKASI

İş bankası üzerinden, krediyi kullanacak olan tüm vatandaşlar, iş cep uygulamasını kullanmaları durumunda istedikleri zaman ödemeleri alabilmektedir. Size en yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilir ve onaylanan kredilerin hesaplarımıza yatırarak da aynı gün içinde kullanabilirsiniz. İş Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredileri hesaplarına yatırılarak ödenmektedir. yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi yapabilirsiniz.