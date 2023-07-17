Emekliler için sevindirici bir haber geldi! SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 1 maaş ikramiye ödemesi yapılacak. Yaklaşık 16,5 milyon emekli, artık maaşlarını ATM'den çekerken bir maaş ikramiyesi alma fırsatına sahip olacak. Ancak, ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağı ve miktarının ne kadar olacağı konularında henüz net bir bilgi bulunmamaktadır.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, maaş zamlarını beklerken bankalar tarafından sunulan promosyonlardan da yararlanma imkanı buluyor. Emekli olan vatandaşlar, maaşlarını bankaya taşıdıkları takdirde ve üç yıl boyunca aynı bankada kalmayı taahhüt ettikleri sürece hem promosyon hem de bir maaş ikramiyesi alma hakkına sahip oluyorlar. Bankalar, bu hizmet için herhangi bir ek koşul öne sürmemektedir.

Her bankanın promosyon ödeme oranları ve ek teklifleri farklılık göstermektedir. İşte bazı bankaların örnek teklifleri:

Akbank: 3.499 TL'ye kadar maaşı olan emeklilere 4.200 TL, 3.500 TL - 7.499 TL arası maaşı olanlara 4.850 TL, 7.500 TL - 9.999 TL arası maaşı olanlara 6.250 TL, 10.000 TL üzerinde maaşı olanlara ise 7.000 TL promosyon ödemesi yapacak. Ayrıca, Axess veya Wings kartı ilk kez kullanacak olan SGK emeklilerine 12 aylık süre boyunca her ay en az 1.000 TL harcama yapmaları halinde toplamda 8.500 TL ödül sunmaktadır.

ING Bank: 3.500 TL'ye kadar maaşı olan emeklilere 5.100 TL, 3.500 TL - 7.500 TL arası maaşı olanlara 5.950 TL, 7.500 TL - 10.000 TL arası maaşı olanlara 7.650 TL, 10.000 TL ve üzeri maaşı olanlara ise 8.500 TL promosyon ödemesi yapmaktadır. Ayrıca, otomatik fatura talimatı verenlere kadar 1.500 TL ek nakit promosyonu da sunmaktadır. 46, 47, 48, 49 ve 50 yaşında erken emeklilik için son şans! Başvuru ekranı açık!

QNB Finansbank: 3.499 TL'ye kadar maaşı olan emeklilere 4.800 TL, 3.500 TL - 7.499 TL arası maaşı olanlara 5.600 TL, 7.500 TL - 9.999 TL arası maaşı olanlara 7.200 TL, 10.000 TL ve üzeri maaşı olanlara ise 8.000 TL promosyon ödemesi yapmaktadır. Ayrıca, CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine yıllık 1.200 TL indirim avantajı sunmaktadır.

Bu promosyon teklifleri ve ikramiye ödemeleri, emeklilere maddi açıdan destek sağlamayı amaçlamaktadır. Emekliler, maaşlarını bankaya taşıyarak bu tekliflerden faydalanabilir ve ek bir gelir elde edebilirler. Ancak, detaylı bilgiler için ilgili bankaların resmi internet siteleri veya şubeleri ile iletişime geçmek önemlidir.