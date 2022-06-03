Cumartesi-Pazar hesabınıza 40.000 TL Ödeme Yatacak! Detayları Belirleyen Banka Başvuru Almaya BAŞLADI

Resmi olarak açıklama yapan Akbank, 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara, haftasonu da hizmet vereceğini açıkladı. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların, bankanın kendi kredi şartlarına uygun olması durumunda 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli, krediyi artık haftasonu da veriyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde, Akbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanabilecek.

36 ay vadeli olan verilecek bu kredilerde hızlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu yapabileceğiniz bu kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, şartları uygun olması durumunda aynı gün içinde krediyi hesabına yatıra bilmektedir. Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olması durumunda banka üzerinden onay alacağını söylemek istiyoruz.

Cumartesi ve pazar günleri de ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız bu bankada bir hesabınızın olması ve hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte bankanın mobil uygulamasına giriş yapmanız gerekmektedir. Cep telefonunuz üzerinden internet bankacılığını kullanmak istiyorsanız, Akbank Direkt uygulamasına giriş yapabilirsiniz. Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak, kredi kullanacak olan vatandaşlar, haftasonu olsa bile kredisini hemen hesabına yatırabilecek 36 ay vadeli masrafsız ve gelir belgesiz olarak kredi kullanabilecek.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden sadece ihtiyaç kredisi başvurusu yapılmıyor, kredi başvurusu haricinde banka şartlarına uygun olan kişilere kredi kartı imkanı da sağlanıyor. Banka şartlarına uygun olan kişiler kredi kartı almak istiyorlarsa, Akbank Axess kredi kartı başvurusunu, mobil uygulama üzerinden yapabilir ve onaylanan kartın limitini hemen görebilir.