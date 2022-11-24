Emekliye Müjde! Son Dakika, Emekli Promosyonu O Bankada 7500 TL Oldu! Son Günler, Şart Yok!

Emeklilere ödenen promosyon tutarında kritik seviyeye ulaşıldı. TEB Bankası şubeye gitmeye gerek kalmadan yapılacak başvurularla 7.500 TL'ye kadar nakit avans kampanyasını duyurdu. Kimler, nasıl bu fırsattan yararlanabilir? Detaylar haberimizde…

Emeklilik promosyon ödemelerinde son teklif! Başvurana anında 7.500 TL hesaba yatıyor!

Emeklilere yönelik sunulan fırsatlara bir yenisi daha eklendi. TEB emekli müşterilerine özel kaçırılmayacak kampanyasını bir kez daha yeniledi. Bankaya ilk kez emekli aylığını taşıyan müşteriler kampanyalarla toplamda 7.500 TL nakit fırsatını kazanıyor. Emekli maaşını bankaya taşıyarak 36 ay boyunca aynı bankada kalma sözü veren bu fırsatı yakalıyor. Bankada en az 2 adet otomatik fatura talimatı bulunan müşteri promosyon fırsatının tadını çıkarıyor.

7.500 TL PROMOSYON ÖDEMESİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

TEB'in sunduğu 7000 TL promosyon tutarı alınan aylık emekli maaşına göre değişebiliyor. Bununla beraber uygulanacak ek kampanyalarla bu rakam 7.500 TL'ye ulaşıyor. TEB’in sunduğu ek kampanyadan faydalanmak isteyenlerin de belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor.

Bankaya emekli maaş hesabını taşıyanlar ve yakınlarını bankaya davet edenler ek kazanç sağlıyor. Her yakını için 250 TL toplamda 500 TL nakit kazanım elde ediliyor. Alınacak promosyon tutarına eklenerek hesaba tanımlanıyor.

7.500 TL PROMOSYON ÖDEMESİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

TEB’in sunduğu kampanya 1 Kasım tarihinden sonra emekli maaş hesabını bankaya taşıyanlar için geçerli oluyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 36 ay boyunca aynı bankada kalma sözü vermesi gerekiyor. Maaş taşıma işlemi sağlandıktan sonra promosyon sözleşmesine imza atılıyor. Tüm bunlar dijital kanal yoluyla yapılabiliyor.

7.500 TL PROMOSYON ÖDEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

7000 TL'yi aşan promosyon rakamından faydalanmak isteyen kişinin en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı vermesi yeterli oluyor. Talimat sırasında faturalardan en az birinin elektrik olması gerekiyor. TEB'in emeklilere sunmuş olduğu ayrıcalıklı kampanyadan faydalanmak isteyenlerin CEPTETEB Mobil uygulama üzerinden, internet şubesi aracılığı ile ya da TEB şubelerine gelerek başvurusuna iletmesi yeterli oluyor. Online başvurularda müşteri hizmetleri aranarak da konu üzerine detaylı bilgi alınabilir.

7.500 TL PROMOSYON ÖDEME TABLOSU

TEB müşterileri emekli maaşlarını bankaya taşıdıkları anda kazanacakları promosyon tutarı alınan aylık maaşa göre değişiyor. İlk maaş hesaba yatırıldığı andan itibaren promosyon tutarı da hesaba tanımlanıyor. Alınan emekli maaşına göre kazanılacak promosyon tutarı aşağıdaki tablodan takip edilebilir: