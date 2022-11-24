Asgari ücrete yapılacak zam biraz önce açıklandı! 4 kritere bakıldı! İşte yeni zamlı maaş

Komisyonun çalışmalarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın işçi ve işverenler ile yaptığı beklenti araştırmasının sonuçları önemli bir veri olacak. İşçiler için aylık asgari geçim tutarı da hesaplanarak komisyona taşınacak. Gerçekleşen ve hedef enflasyon verileri değerlendirilirken, bir refah payı da eklenecek.

7 BİN 425 TL

Orta Vadeli Program’da 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer alıyor. Temmuz’da da asgari ücrete yaklaşık yüzde 30’luk bir ara zam yapılmıştı. Bu artış da dikkate alınarak yıllık enflasyon yansıtılırsa asgari ücret yüzde 35 artışla 5 bin 500 lira 35 kuruştan 7 bin 425 lira 47 kuruşa ulaşacak.

REFAH PAYI

Bunun üzerine de refah payı eklenecek. Örneğin; 10 puan ekleme yapılırsa net asgari ücret 7 bin 975 lira 51 kuruşu bulacak.

2021 yılında enflasyon yüzde 36.08, Ocak ayı asgari ücret artışı da yüzde 50.51 olarak gerçekleşmişti. Yani enflasyonun yaklaşık 14.5 puan üstünde bir artış yaşanmıştı. Aynı oranda bir refah payı yansıtılırsa da net asgari ücret 8 bin 223 liraya çıkacak.



YENİ DESTEK GELİR Mİ?

Ayrıca asgari ücrete bu yıl vergi desteği hayata geçirildi. Bu desteğin 2023’te de sürmesi bekleniyor. Ayrıca bir prim desteği olup olmayacağı merak ediliyor. 6 bin 471 lira olan brüt asgari ücretten işçi için 970,65 lira prim ve işsizlik sigortası fonu kesintisi yapılıyor. İşveren SGK payı ve işsizlik sigortası prim kesintisi de bin 132 lira 43 kuruşu buluyor. Eğer asgari ücrete bir prim desteği gelirse yapılacak artışın bir kısmı 2 bin 103 liralık bu kesintilerden karşılanabilecek.