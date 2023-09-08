Emekliye ek gelir fırsatı sunan yeni düzenleme yakın zamanda yürürlüğe girecek. Orta vadeli program kapsamında ikinci basamak emeklilik planı olarak yürürlüğe girecek olan bu yeni sisteme tamamlayıcı emeklilik adı veriliyor. Otomatik katılımlı BES sistemi ile birlikte ikinci emeklilik sistemi aktif hale getirilecek.

İKİNCİ EMEKLİLİKTE YAŞ VE PRİM ŞARTI!

Yeni emeklilik sisteminde işverenin katkısı ile birlikte emeklinin ikinci kez maaş alabilmesi mümkün olacak. Üstelik bu maaş ömür boyu hesaba yatacak. Söz konusu sistem 2024 yılında devreye girecek. Yasal düzenlemeler devam ediyor.

Yeni emeklilik sistemine çalışanlar istediklerinde dahil olabilecek. Gönüllülük esası göz önünde bulundurularak bu sisteme başvuran her çalışan 10 yıl primini ödeyip 55 yaşında emekli olabilecek.

KIDEM TAZMİNATI DETAYI!

Yeni emeklilik sistemi ile birlikte artık her çalışan kıdem tutarını aylık olarak hesabında bulabilecek. Bu sayede işten ayrıldıktan sonra oluşabilecek mağduriyet giderilmiş olacak. Çalışan iş değiştirdiğinde tüm birikimleri yeni iş yerine aktarılabilecek.

Yeni emeklilik sisteminin avantajlı diğer bir tarafı çalışanlar tüm birikimini istediğinde toplu ödeme olarak alabilecek. İsterlerse belirli dönemlerde acil ihtiyaçlarını karşılamak için içerideki paranın bir miktarını kullanabilecek.

SGK PRİM ÖDEMESİNİ ETKİLEMEYECEK!

Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile birlikte çalışanlar hiçbir şekilde mağdur edilmeyecek. SGK primleri düzenli olarak yatırılmaya devam edecek. İşveren aynı sistemi koruyarak SGK'ya prim ödemesi yapmaya devam edecek. Bununla beraber çalışanın hesabına tamamlayıcı emeklilik primi ve tazminat primi de ekleyecek. Çalışanlar için ikinci bir emeklilik fırsatı sunan bu uygulama kapsamında; emeklilik yaşı gelen her vatandaş birikmiş parasını ömür boyu alabilecek veya toplu olarak ödemeyi hesaptan çekerek kullanabilecek.