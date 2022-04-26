Emekliye müjde! Nakit ihtiyacı olanlara 3000 TL ve 5 bin 500 TL ödeme verilecek! İşte bayram parası hakkında!

Emekli olan vatandaşlar için 3000 TL ile 5500 TL arasındaki ödemeler başladı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan bu, Nakit kampanyasında, sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek kredili mevduat hesabı başvurusu yapabilir ve kendi emekli maaş hesabınız üzerinden artı para kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmanız mümkündür.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli olan vatandaşlar, 3000 TL ile 5500 TL arasında ödeme yapılmaktadır. 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebileceğiniz bu nakit kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurularınızı hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir ve hemen işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Emekli olan kişiler için özellikle bayram parası olarak verilecek. 3000 TL ve üzerindeki nakit ödemelerde başvurularınızı gerçekleştirdikten sonra kendi banka hesabınıza artı para olarak onayı alırsanız istediğiniz zaman bu parayı kullanabilirsiniz. Başvuru yapmak istiyorsanız, bankanın mobil uygulaması sizler için hızlı bir işlem yapılacak yerdir.

Hangi banka üzerinden emekli maaş alıyorsanız, emekli maaş almış olduğunuz banka hesabı aracılığı ile birlikte internet bankacılığı şifresini oluşturarak buradan hemen kredili mevduat hesabı başvurusu yapabilir, onaylı olup olmadığını da görebilirsiniz.

Emekli olan kişiler internet bankacılığı kullanamıyorsak banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilecektir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeye kadar işlem yapılmaktadır. En yakın banka şubesine giderek te yok başvurunuzu gerçekleştirebilir, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden verilen artı parayı emekli olmanız durumunda kullanabilirsiniz. Bu bankalar üzerinden emekli maaşı olan ve daha yüksek limitlerde kredi kullanmak isteyen vatandaşlara kampanya başlatan, kamu bankaları yüksek limitli ihtiyaç kredisi ve yüksek limitli borç transferi kredisi imkanı da sağlamaktadır.