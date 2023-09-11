OVP verileri doğrultusunda asgari ücrete yönelik bazı tahminler belirdi. Gözler emekliye çevrildi. Emekli maaş düzenlemesi ile ilgili ara zam beklentisinin oluştuğu bugünlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu: “Talimat aldık” diyerek bütçe hazırlık çalışmalarının hızlandırıldığını ifade eden Şimşek, kritik veriler paylaşarak durumun ciddiyetine de dikkat çekti.

MECLİS AÇILMADAN TALİMAT GELDİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Ekim'de açılacak meclis öncesi talimat verdi. Konuyu ilk kez canlı yayında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: “En düşük emekli maaşı için Cumhurbaşkanımız bize talimatı verdi. Konu hakkında çalışıyoruz. Emeklilerimiz bizim için çok değerli” açıklamasını yaptı.

Ekim ayı ile birlikte meclis açılacak. Meclisin ilk konusu ise emekliler olacak. Ekim ayında açılacak meclisten ara zam gelir mi? Ocak ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak?

BAKAN ŞİMŞEK: “EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI…”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı televizyon programında önemli detaylara yer verdi. Özellikle emeklilerin durumu gündemindeydi. Emekli maaşı için çalışmaların başladığını ifade eden Mehmet Şimşek'in sözlerinde en düşük emekli maaşı kavramı da dikkat çekti.

Bakan Mehmet Şimşek'in canlı yayın sırasında müjde olarak duyurduğu işte o paylaşım:

“Memurlarla müzakereler yapıldı. İşçilerimizle de yılın başında bağlanmıştı. Emeklilerimizi enflasyonu ezdirmeme diye bir ilkemiz var. En düşük emekli maaşı alanların durumunun iyileştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanımızın talimatı olduğu çalışmaları yapıyoruz. Bu konuda çok netiz.”

“Çalışanlarımızın yanındayız. Emeklilerimiz değerlidir. Ülkenin imkanları çerçevesinde hareket etmemiz gerek. Zor bir dönemden geçiyoruz. Yüzyılın felaketi yaşanmış. Felaketin yaralarını sarmayı önceliklendirmeyi eminim 86 milyonun tamamı istiyordur.”