Ay sonunu zor getiren emeklinin uzun süredir beklediği o haber sonunda geldi. SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı mensupları yeni dönem zammını enflasyon üzerinden elde edecek. Bu sayede prim ve aylık arasında oluşan dengesizlik sona erecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı emeklilere yönelik uygulanacak yeni zam teklifine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekim ayında meclisin açılması ile birlikte başlayacak olan görüşmeler sonucunda emekliler için verilecek o karar Ocak ayı itibariyle yürürlüğe girecek.

ENFLASYON ÜZERİNDE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emeklinin prim-aylık dengesizliğini ortadan kaldırmayı sağlayacak bir düzenleme yapılacağı söyleniyor. Yapılan düzenleme doğrultusunda en düşük emekli maaşının 7.500 TL'yi geçeceği ifade edildi.

Uzmanların yaptıkları hesaplamalar doğrultusunda enflasyon üzerinde gelecek olan zam 2008 öncesi SSK'lı olan bir emeklinin aylığına 10.301 TL'ye çıkarmış olacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK!

Merkez Bankası'nın paylaştığı yıl sonu enflasyon tahmini verisi doğrultusunda ortaya çıkarılan tablo üzerinden yapılan hesaplamalar sürerken yeni bir müjde de emekli bayram ikramiyelerine geldi. Yeni dönemde SSK ve Bağ-kur emeklisinin taban maaşı üzerinden yapılacak kademeli artış sonrası emeklilere 1.100 TL olarak ödenen bayram ikramiyesini de artırılacağı söylendi.

2024 EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emeklilerin 2024 yılı içerisinde alacakları zam formülü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yapacağı çalışmalar doğrultusunda meclise sunulacak. Yasal düzenleme sürecinde refah payı ve seyyanen zam eklenerek yeni yılda paylaşılacak enflasyon zammı artışı ile birlikte tüm emekliler yeni maaşını öğrenebilecek.

2024 yılı emekli maaşı 3 Ocak tarihinde belli olacak. Ekim ayında emekliye ara zam gelir mi? sorusu gündemde sıcaklığını korurken Ocak ayında yapılacak zam öncesinde bir iyileştirme yapılabileceği söyleniyor. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.