Hesaplara Yatacak Krediler Vatandaşlara Duyuruldu! Her 10 Dakikada 10 000 TL Kredi Veriliyor…

Her geçen gün bankalar tarafından yeni kredi kampanyaları basına yansıyor. Yapı Kredi Bankası’ da ihtiyaç kredisi kampanyasını başlattı. Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan açıklamada 5 dakikada 5.000 TL ve 10 dakikada 10.000 TL kredi onayını hemen veriyor. Kredi başvurusunda bulunacak kişiler, bankanın belirlemiş olduğu faiz oranlarına göre kredi kullanabilecek. Belli şartları taşıyan vatandaşlar uygun faizlerle kredi kullanabilecek. Kredi notu yüksek olan vatandaşlara daha düşük faiz oranı ile kredi onayı verilecek.

Kredi kullanacak kişiler 36 ay vadeli olarak ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme imkânına da sahip olacaktır. Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan kampanyaya rekor başvuru bekleniyor.

Her 5 Dakikada 5000 TL, Her 10 Dakikada 10000 TL Kredi Veriliyor.

İhtiyaç kredisi başvurusu yapan kişilerin bankanın belirlemiş olduğu şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Bu şartlar kredi notunun en az 1200 olması ve daha önceden herhangi bir bankadan kredi veya kredi kartı kullanılmaması şartlarıdır. Banka tarafından yapılana açıklamaya göre ayrıca bankalara yapılan ödemelerin düzenli bir şekilde yapılması gerektiğini vurguluyor.

SMS ile başvuru yapan kişiler hemen onay verilmektedir. 5.000 TL kredi için 5 dakika gibi kısa sürede onay verilmekte. Başvurular bankanın internet sitesinden yapılabileceği gibi ATM üzerinden de yapılabilmektedir. Bu şeklide yapılan başvurulur da ise 10 dakika gibi kısa sürede onay cep telefonuna gelmektedir.

Krediye Başvuru Nasıl Yapılır?

Belli şartlar sağlayan müşterilere hemen onay verilir. SMS ile yapılan başvuru en kolay yöntemdir. Cep telefonundan kredi başvurusu hızlı bir şekilde yapılabilir. Mesaj kısmına Bireysel yazıp boşluk bırakarak TC numarası yazılıp tekrar boşluk bırakılarak aylık gelir yazılır. 4411 e gönderilmek sureti ile başvuru yapılır. 5 dakika gibi kısa bir sürede onay mesajı alınır. Onay mesajı alındıktan sonra en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine giderek krediyi kullanabilirsiniz.