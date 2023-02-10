Emekliye müjde! Emekli maaşlarına ödemeler bu ay içinde kesin yapılacak, Detaylar belli oldu!

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz kredi kampanyaları ile ilgili detaylar belli oldu. Emekli maaş hesabınız üzerinden almış olduğunuz nakit kredi ödemelerini başvurularınızı gerçekleştirerek, bu ay içerisinde düşük faizlerle kullanabilirsiniz. Emekli olup, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen kampanyalarda, devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlem yapılarak kredi ödemeleri verilecektir.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alıyorsunuz, banka şartlarına uygun olmanız durumunda emekli maaşı Ziraat Bankası üzerinde olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve emekli maaş hesabınız üzerinden Ziraat Bankası aracılığı ile kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, emekli maaşını bu banka üzerinden alan tüm vatandaşları hemen ödeme verilmektedir.

VAKIFBANK

Emekli maaşınızı, Vakıfbank üzerinden alıyorsunuz başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden internet sitesi üzerinden Vakıfbank'ın ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilirsiniz. Emekli maaşınızı, Vakıfbank'a taşıyarak, kredi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeniz gerekiyor ve maaş, taşıma işlemleri sonrasında başvurunuzu gerçekleştirmeniz gerekiyor. Şubat ayı sonuna kadar başvurusunu yapacak olan tüm vatandaşlara düşük faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri verecek olan Vakıfbank, yapmış olduğu kampanyada 5 dakikada sonuç vereceğini açıkladı.

HALKBANK

Ziraat Bankası ve Vakıfbank haricinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin nakit ihtiyacı olmaları durumunda kamu bankası olan Halkbank üzerinden de ödeme alabileceğini söyleyebiliriz. Emekli maaşınızı, Halkbank üzerinden alıyorsanız veya emekli maaşınızı bu bankaya taşıyarak, kredi kullanmak istiyorsanız, sizlerin maaşlarına göre verilecek olan limitlerde 36 ay vadeli kredi ödemesi alabilirsiniz.