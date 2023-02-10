Başvurana bakanlıktan 1+1 bedava prefabrik ev müjdesi! Başvuru şartları ve ekranı yayınlandı

Başvuru şartları ve ekranı yayınlandı. Başvurana bakanlıktan 1+1 bedava prefabrik ev müjdesi! Bu bağlamda detaylı barınma yardımları kapsamında prefabrik evler de yer alıyor. Ülke çapında barınma yardımlarından faydalanabilen birtakım vatandaşlar bu süreçte ceplerinden tek kuruş bir ücret çıkmadan ev sahibi olabilmektedirler.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar bu süreçte oturmuş oldukları evlerin oturulamayacak derecede bakımsız ve sağlıksız olması halinde devletten hak sahipliği belgesi almaktadır. Burada birtakım ek koşullarda aranırken devletten destek almak adına da yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile ve dul olma gibi özelliklerden en azından birisine sahip olunması gerekiyor. Vatandaşlar bu prefabrik ev yaptırma yardımlarından faydalanabilmek amacıyla de evlerin uygulanacağı olan arsada tam hisseli bir tapuya sahip olma şartları da yer almaktadır.

Tüm bu koşulların yerine getirilmesi halinde ise prefabrik ev yaptırmak adına 150 bin lira devlet desteği alınabilmektedir.

Prefabrik ev yaptırmak isteyene devlet desteği!

Peki, Prefabrik ev kaç metrekare arsa? İşçilik maliyetinin neredeyse sıfır olduğu 100 metrekare prefabrik ev yaptıranlara devlet 200 bin TL’ye kadar maddi destek imkânı sağlıyor. Üstelik vatandaşlar, aldıkları kredi miktarını daha kolay ödemeleri için 24 taksit avantajına sahip oluyor.

Prefabrik ev fiyatları ne kadar?

Prefabrik ev fiyatlarında geniş bir seçenek yelpazesi bulunuyor. Peki, 100 metre prefabrik ev kaç lira? Prefabrik ev projelerine göre fiyatlar değişiklik gösteriyor. Betonarme evlere göre işçilik ve malzeme maliyetlerinin oldukça düşük olduğu prefabrik ev fiyatları ortalama olarak 130-150 bin TL arasında farklılaşıyor.

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