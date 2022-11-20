11 gün içinde TC kimlik numarası üzerinden başvuru gerçekleştirecek olan kişilere 25.000 TL ödeme olacak...

Yapı Kredi Bankası ve Akbank üzerinden başlatılan kampanya ile birlikte nakit kredi kullanacak olan kişilerin belirtilen politikalar dahilinde Kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verileceği ve kimlik numaraları üzerinden onay alabileceğiniz kampanyalar başladı. Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden ve akbank'ın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuru ile birlikte 36 ay vadeli ve üç ay ertelemeli olarak Kredi imkanı sağlanıyor. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirir ve kredi alabileceğiniz ve 36 ay vadeli kredilerde şartlara uygun olarak hızlı bir şekilde onay alabileceğiniz kampanyalar dahilinde kredinizi hemen hesabınıza yatırabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası ve Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç verir ve onaylanan krediyi istedikleri zaman hesaplarına yatırarak kullandırır.

T.c kimlik numarası üzerinden 25.000 TL kredi ödemesi almak istiyorsanız Yapı Kredi Bankası üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihinizi aralarda boşluk bırakarak 44 11 numarasına gönderebilir ve 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu hemen öğrenebilirsiniz.

Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ise Akbank resmi internet sitesi üzerinden yapmış oldukları kredi başvuruları haricinde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de diledikleri zaman kredi başvurusu yapabilir. Akbank direkt uygulaması üzerinden yapacağınız kredi başvuruları sizlere masrafsız ve gelir belgesiz olarak sunulmaktadır. Onay aldığınız tüm kredilerde başvuru ekranına sizleri düşecek olan limitle birlikte hemen aynı gün içinde Akbank direkt uygulaması üzerinden kredinizi kullanabilirsiniz.