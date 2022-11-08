Emekliye müjde! Emekli Kasım Ayı Sonuna Kadar Cumhurbaşkanlığı Destekli Ek Ödemeler Alabilecek! Son Karar Verildi

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için devlet destekli olarak Cumhurbaşkanlığı destekli, nakit kredi verileceği açıklandı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte alabileceğiniz ihtiyaç kredilerinden faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar için gerçekleştirilecek bu kredilerde destekli olarak sadece kamu bankaları üzerinden onay alabileceğiniz duyuruldu. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kullanmak istiyorsanız hemen uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemelerinizi gerçekleştirerek, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank gibi bankalar üzerinden destek alabilirsiniz.

Kamu bankaları üzerinden başvurular nasıl gerçekleştirilir?

Devlet bankaları üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan emeklilerin maaş müşterileri olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirebilmeleri için şubelere gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabileceğini söyleyebiliriz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank , hesabınız üzerinden alacağınız internet şifresiyle birlikte bankacılık işlemlerinizi yapabildiğiniz gibi kredi ve kredi kartı başvurularınızı da oturduğunuz yerden cep telefonunuz üzerinden internet uygulaması aracılığıyla yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ayrıca size en yakın banka şubesi üzerinden bireysel müşteri temsilcisi aracılığı ile birlikte sizlere verilecek olan kredi başvuru formunu doldurmanız durumunda da 50000 TL'ye kadar kredi ödemesi vereceğini açıkladı.