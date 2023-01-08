Emekliye müjde! 8 ve 13 Ocak tarihlerinde emeklilere ödeme verilmektedir! Son dakika haberi verildi!

Emekli maaşlarını alan kişilere bu hafta içinde ek ödeme verilecek. Emekliler yapılacak olan bu yeni kampanyada, başvuru yaparak hemen ödeme alabilecekleri kampanyalara katılabilecektir. Emekli maaş hesaplarınız üzerinden dilediğiniz zaman başvurunuzu yaparak kredi alabileceğiniz kampanyalarda, nakit kredi almak isteyenlerin emekli maaş hesapları üzerinden kredi ödemeleri verilmektedir. Başvuru yaparak aşağıdaki bankalar üzerinden 10 bin TL ve üzerinde ek ödeme alabilirsiniz ve hesabınıza göre kredi kullanabilirsiniz.

VAKIFBANK EMEKLİ KREDİSİ

Vakıfbank emekli kredisi almak için banka müşterisi olmanız gerekiyor. Banka müşterisi olan kişilere hemen 10 bin TL ve üzerinde ödeme veriliyor. Vakıfbank emekli kredisi başvurusu yapmak için banka müşterisi olmanız durumunda internet bankacılığı üzerinden kredi alabileceksiniz. 10 bin TL ve üzerinde ödemeler hesaplara yatacak ve bu hesaplara yatacak olan para ile birlikte, krediniz kullanılacaktır. Kredi notunuza göre faiz oranlarından yararlanacağınız Vakıfbank emekli kredisi detaylarını bankanın internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ KREDİSİ

Ziraat bankası emekli maaşı müşterilerine ek ödemeli kredi vereceğini açıkladı. Ocak ayında başlayan bu kampanya son haftasına girdi. Son dakika olarak yayınlanan bu kredi haberi ile birlikte, başvuru yaparak ödeme alacak emeklilere kamu bankası anında sonuç vermektedir. Emekli maaşlarınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız ve bu bankanın kampanyasına katılmak istiyorsanız, şubelere gitmeden de 100 bin TL'ye kadar alacağınız tüm kredilerin başvurularını bankanın mobil uygulması üzerinden yapabilirsiniz.