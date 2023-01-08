Banka Promosyonları 7.500 TL’ye Ulaştı! EYT ‘lilerin başvurabileceği tüm bankalar tek tek listelendi!

2 milyonu aşkın vatandaş EYT'den faydalanarak emeklilik sürecini başlatacak. Uzun süredir beklenen yaşa takılmadan emeklilik süreci netleşecek olan vatandaşların kanunsal olarak yasanın meclisten geçmesi bekleniyor. Bir yandan başvuruların kısa süre sonra başlayacağı EYT'li vatandaşlar ilk maaşlarını Şubat ayı itibarıyla almaya başlayacak.

Emekli maaşlarına yapılan %30 zam sonrasında yükselen rakamlar üzerinden emekli maaş ödemesinden faydalanılabilecek. En çok merak edilen konu klasik emeklilik sürecinde eyt'lilerin de sunulan haklardan faydalanıp faydalanmayacağı oldu. Uzmanlarından konu üzerine net açıklama yapıldı. EYT sürecinde emekli olacak olan kişiler bankaların sunmuş olduğu promosyon teklifinden faydalanabilecek.

EYT'li vatandaşın unutmaması gereken detay alınacak ilk maaşın hemen ardından anlaşılan bankadan geri ödemesiz olarak promosyon alması gerekliliğidir. Faydalanmak isteyen her EYT'li sözleşme yapılırken banka seçiminde yüksek promosyon veren bankayı tercih etmesi gereklidir. Banka tercihi yapılmazsa otomatik olarak devlet bankalarından herhangi birine atama yapılabilir.

EYT’Lİ EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLECEK Mİ?

Günümüzde devlet bankaları promosyon rakamları sınırlı olarak verilse de özel bankalarda bu rakam daha da yükselebiliyor. Öyle ki 2023 yılı itibarıyla EYT'li vatandaşlara süreci netleşmeye başlarken pek çok banka promosyon rakamında ek kampanyalarla yükseltme kararı almaya başladı bile. EYT'lilerin faydalanabileceği bir başka konu ise emekli ikramiyeleri oldu. 2023 yılında karşılanacak ilk bayram Ramazan Bayramı ile ardından kutlanacak kurban bayramın öncesinde ödenecek olan ikramiyeden de faydalanabilecek. Geçtiğimiz yıl 1.100 TL olan ikramiye rakamı her iki bayram dönemi ile beraber toplamda 2.200 TL'yi gördü. Bu yılın şartlarında bu rakam uygun gibi gözükse de bu yul uygulanan zamlarla beraber ikramiye tutarında da zam olması bekleniyor. İlk kez EYT'den faydalanarak emekli olacak kişi için ek kazanç anlamına geliyor.

Ocak ayının gelmesiyle beraber emeklilere yönelik ödenen promosyon rakamlarında güncelleme yaşandı. Banka teklifini 1 ve 31 Ocak tarihleri arasında sığdırarak ek kampanyalar düzenledi. 2,5 milyon kişinin faydalanacağı EYT sonrası alınacak promosyon rakamı şartsız ve koşulsuz ilk maaşın hemen ardından otomatik olarak hesaba yatırılacak. Ödenecek promosyon rakamları ise 3000 TL'den başlıyor 7.500 TL'ye kadar ulaşıyor.

GARANTİ BBVA

İlk açıklamayı yapan banka Garanti BBVVA oldu. Emekli maaşını bankaya taşıyana 7.500 TL'ye kadar promosyon ödeyeceğini açıkladı. En fazla 6.000 TL'ye kadar sunulan ödemeye ek 1.500 promosyon fırsatından 31 Ocak 2023 tarihine kadar faydalanmak mümkün olacak. Bankada bulunduğu vadesiz TL hesabı üzerinden mobil uygulama ya da internet şubesi aracılığı ile EFT ve havale işlemlerini ücretsiz olarak yapabilmesi de mümkün hale gelecek. Emekliye sunduğu ayrıcalıklı tekliflerde ihtiyaç dahilinde düşük faizli ihtiyaç kredisi kullanma olanağı da sunuluyor. Emekli olacakları için yol haritası belirlendi. SSK ya da Bağ-kur üzerinden emekli olacaklar SGK müdürlüğüne giderek ya da online olarak e-devlet platformunu kullanarak tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi içerisinde yer alan emekli olunacak kurumun Garanti bbbı olarak seçilmesi yeterli görülüyor.

HALKBANK

Halkbank emekli promosyon ödemesi kampanyası kapsamında 3000 TL'den başlayan promosyon ödemesini 5.000 TL'ye kadar ulaştırdı. Alınan aylık maaş tutarına göre bu rakam değişebiliyor.

3500 TL'ye kadar emekli aylığı olan 3000 TL ödeme oluyor.

3500 TL - 7.500 TL arası emekli aylığı olan 3.500 TL ödeme alıyor.

7.500 TL ve 10.000 TL arası emekli aylığı olan 4.500 TL ödeme alıyor.

10.000 TL ve üzeri emekli aylığı olan 5.000 TL ödeme alıyor.

ING BANK

ING bank aylık gelir üzerinden toplamda 7.500 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapıyor. Bankanın sunmuş olduğu promosyon teklifi 3.500 TL'den başlayarak 7.500 TL'ye kadar ulaşıyor. Müşterisine özel emeklilik hesabını taşıyanlar düşük faizli ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyor. Tanınan bir diğer fırsat ise kolaylıkla iletişim kurabileceği müşteri temsilcisine ulaşma hattının özel olarak tahsis edilmesidir. Hangi bir sağlık problemi yaşandığı anda tıbbi bilgi alabilmesi danışmanlık hizmetinden faydalanabilmesi sunuluyor. Bu duruma ek olarak ambulans hizmetinden de faydalanabiliyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası emekli maaş promosyon teklifinde yükselişe geçti. Yapılacak olan başvuru sonrası promosyon ödemesi 7.500 TL'yi görüyor. Bankaya taşımak isteyen her emekli için maksimum kart ya da ek kartı kullanarak aidat ödemeden faydalanması mümkün hale geliyor. Emekliler EFT ve havale işlemlerini internet şubesi üzerinden bankaya gitmeden ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyor.

KUVEYT TÜRK

Kuveyt Türk sorumlu bankacılık anlayışı ile 10.000 TL'ye kadar emekli maaşı alana 6.000 TL promosyon teklifinden faydalanma fırsatı sunuyor. 3.600 TL en fazla 6.000 TL promosyondan faydalanmak isteyenlerin mobil uygulamayı üzerinden maaş taşıma işlemlerini tamamlaması yeterli oluyor. Üstelik emekliler sunulan bu geri ödemesiz desteğin yanı sıra 100 TL ve üzerindeki market harcamalarına 20 TL ek fırsat elde ediyor. Farklı atm'lerden 2 kez ücretsiz olarak para çekilebiliyor. Uygulamalar kullanılacak ücretsiz olarak havale ve EFT işlemi sağlanabiliyor. Banka aracılığı ile kullanılmaya başlanacak olan kredi kartından aidat ücreti istenmiyor. Yatırımı destekleyebilmek amacıyla mevduat hesabı açılışı yapanlar için hesap işletim ücreti de talep edilmiyor. Üstelik kullanılan hesaba ek uygun fırsatlarla mevduat faizi oranı da sunuluyor.

QNB FİNANSBANK

Emekli promosyon teklifleri Finansbank ile yenilendi. Yeni yıla özel 5.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor. 3000 TL'den başlayan teklif 5.000 TL'ye kadar yükselebiliyor. Aylık maaş tutarına göre bu rakam farklı olabiliyor. Bu teklifin yanı sıra market harcamalarında ya da eczane ödemelerinde yıl içerisinde 1.200 TL'ye kadar nakit kazanım elde edilebiliyor. Sunduğu kredi kartı ile bu ödemeden faydalanabiliyor. Yurt içerisinde bulunan farklı ATM'lerden her ay 2 kez ücretsiz para çekme talebinde bulunabiliyor. İnternet bankacılığı üzerinden online olarak EFT ya da havale işlemi yapılmak istendiğinde ücretsiz kullanabilme fırsatı sunuluyor.

ŞEKERBANK

Şekerbank promosyon teklifini 5.000 TL olarak kamuoyu ile paylaştı. Alınan emekli aylığına ek sunulan bu teklif 3.000 TL'den başlayarak 5.000 TL'ye ulaşıyor. Banka hesabını kullanan tüm emekliler EFT ve havale işlemlerini şubeye gitmeden internet bankacılığı üzerinden ücretsiz olarak tamamlayabiliyor.

TEB BANKASI

TEB 2023 yılına özel promosyon ödemesini 7000 TL'ye çıkardı. En düşük promosyon ödemesi 4.200 TL'den başlıyor. Bankadan emekli aylığı alanlar kendi yakınını bankaya getirdiklerinde 250 TL ek ödemeden faydalanıyor. Toplamda en fazla 500 TL kazanç sağlanabiliyor. Sunduğu teklif sadece bununla kalmıyor. Kişiye özel sigorta paketleri ve düşük faizli kredi fırsatları da sunuluyor. Mobil uygulama üzerinden ücretsiz EFT ve havale imkanlarının yanı sıra kredi kartı başvurusu yapıldığı andan itibaren aidat ödemeden kart kullanımı sağlanabiliyor. Emeklilerin anında ulaşabilecekleri özel bir çağrı merkezi hattı tanımlanıyor.

TÜRKİYE FİNANSBANK

Türkiye Finansbank promosyon ödemesini 3000 TL ile 5000 TL arasında yapacağını duyurdu. Yeni yıla özel belirlenen bu rakamlar EYT'li müşteriler için fırsat oluşturacak. Emekliye özel sunulan bu fırsat iki farklı fatura ödeme talimatı verildiği andan itibaren 2.000 TL'ye kadar ek gelir elde edilebilecek.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi Bankası emekli maaş hesabı bulunanlara özel 7.000 TL'ye kadar promosyon ödeme teklifinde bulundu. Alınan aylık emekli maaşına göre bu rakam değişebiliyor. 60 günlük süre içerisinde 2 farklı otomatik fatura ödeme talimatını verenlere sunulan promosyon rakamına ek 200 TL ödeme yapılıyor. 31 Ocak tarihinde sona erecek olan kampanyadan faydalanmak isteyenlerin banka hesabı oluşturması emekli maaşını mobil uygulama üzerinden ya da müşteri hizmetlerini arayarak taşıması yeterli oluyor. Belirlenmiş tarihler arasında kredi kartı başvurusu yapanlar ayrıca 500 TL harcama yapanlar ek 300 TL promosyondan yararlanıyor. Bu demek oluyor ki 7.000 TL'ye kadar sunulan promosyona ek 500 TL kazanılabiliyor.