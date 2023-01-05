Emekliye müjde: 3400 TL ödeme yapılacak, Emekli maaş hesaplarınızı ve IBAN numaranızı kontrol edin...

Emekli maaş alan vatandaşlar için müjdeli haber verildi. 3400 TL kadar ödeme alacak olan tüm emekliler, nakit ihtiyacı olması durumunda kamu bankaları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, bu ödemeleri alabilecek. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak sizlerde 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız 3400 TL, ödemeler daha önce kredi kullanan ve düzenli ödemeler yapan vatandaşlara en düşük faiz oranları ile birlikte ödenecektir.

BAŞVURU

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden banka müşterisi olması, emekli maaşını bu bankadan üzerinden alınıyor olması gerekmesi durumunda kredi işlemlerini gerçekleştirebilir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan kişilere emekli maaş hesapları üzerinden işlemler gerçekleştirilerek, nakit kredi ödemesi yapılacak.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak 7 24 kredi başvurusunda bulunabilir veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da ne kadar onay aldığınızı görebilirsiniz.

Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan kişiler daha önce bu bankalardan kredi kullanmadılar ise kredi başvurularını gerçekleştirerek, daha yüksek limitlerde krediler kullanabilmektedirler. 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli gelir belgesiz kredi kullanabilir yüz bin TL'ye kadar yirmidört ay vadeli borç kapatma kredisiyle birlikte ihtiyaç kredisini aynı anda kullanabilirsiniz.