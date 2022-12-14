Akbank ve QNB Finansbank Başvuru Yapan 18 Yaş Üzerinde Olanlara, 40.000 TL Ödeme Verdi! Sizlerde Hemen Başvuru Yapın!

Akbank ve QNB Finansbank üzerinden yapılan yeni kampanya ile birlikte nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için belirtilen şartlar dahilinde yeni bir kredi paketi ödemesi gerçekleştirileceği ve onaylanan bu kredilerde hesapları aynı gün içinde ödemeler yapılacağı açıklandı. Akbank ve QNB Finansbank üzerinden başlatılan kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, 40000 TL gelir belgesiz olarak kredi almak istiyorlarsa bu bankaların kredi şartlarına uygun olup, banka kredi puanı yüksek olması durumunda, işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir.

Akbank ve QNB Finansbank üzerinden nakit kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda başvurularını, bankaya gitmeden cep telefonları üzerinden SMS atarak da yapabilirler.

SMS KREDİ

Sms, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Akbank üzerinden işlem yapacak olan tüm vatandaşlar cep telefonları üzerinden mesaj atarak, aynı gün çıktı ne kadar onay alacaklarını görebilirler. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemelerinizi yapabileceğiniz kampanyaları katılmak için cep telefonunuz üzerinden SMS atarak hemen işlem yapabilirsiniz.

Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacak, onaylanan tutar kadar kredileri, istediğiniz zaman hesaplarınızı yatırabilecek ve aynı gün içinde kullanabileceksiniz.

QNB Finansbank, üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlar TC kimlik numaralarına 50 30 numaralarına mesaj olarak göndermeleri durumunda 40000 TL'ye kadar bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılacaklar.