Depremin 9. Gününde Enkaz Altından Canlar Çıkarılmaya Devam Ediliyor!

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler sonrasında yüreklerimiz parçalanmıştı ve can kaybı sayısı ne yazık ki her geçen gün artmıştı. 8. gün arama kurtarma çalışmalarında geride kaldı ve 9. günde de enkaz altında yapılan çalışmalar devam etti. 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar ile 21 yaşındaki ağabeyi Baki Yeninar isimli iki gencin Kahramanmaraş'ta bulunan Pınar Apartmanı'nın enkazından çıkarıldığı öğrenildi. Diğer taraftan Adıyaman'da da benzer bir durum yaşandı ve depremin 98. saatinde 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin sağ olarak enkaz altından çıkarıldı. Depremin 201. saatinde ise Hatay'da yaşayan 26 yaşındaki Emine Akgül de sağ olarak kurtarıldı ve ambulans ile hastaneye götürüldü. Diğer taraftan Kahramanmaraş'ta yer alan Seçkinler Apartmanı’nda bulunan 3 kız kardeş olan 12 yaşındaki Ecrin, 15 yaşındaki Hayriye Zişan ve 17 yaşındaki Şevval Zeynep'e ulaşmak için de bir koridor oluşturuldu.

6 Şubat tarihinde Türkiye'yi sarsan ve 7.7 ile 7.6 büyüklüğünde meydana gelen Pazarcık ile Elbistan depremleri sonrasında bir hafta geride kaldı. Enkaz altından umutlandıran haberler gelmeye devam etti ve pek çok kişinin sağ olarak kurtarıldığı öğrenildi. Adıyaman'da depremin 198. saatinde bir ve Kahramanmaraş'ta ise iki kişinin sağ olarak enkaz altından kurtarıldığı bilgisine ulaşıldı.

Depremin 98. saatinde Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde iki kardeşin mahsur kaldığı binanın enkazından çıkarıldığı öğrenildi ve arama kurtarma ekibi çalışmalarına devam etti. Sütçü İmam Mahallesi'nde yer alan Pınar Apartmanı’nın enkazında arama kurtarma ekibi çalışma yaptı ve dinleme ile ısı taraması işlemlerinin gerçekleştiği öğrenildi.

Enkaz bölgesinde yapılan aramaya çalışmaları sonrasında binadan ses duyulması üzerine noktalar belirlendi ve yaklaşık 5 metre tünel açıldığı öğrenildi. Arama kurtarma ekiplerinin bölgede 2 kişiyle temas kurması sonrasında çalışmalara iki arama köpeğinin katıldığı da açıklanan bilgiler arasında yer aldı.

Yoğun çalışmalar geceden bu yana devam etti ve hiç durmadan sabaha kadar sürdürüldüğü öğrenildi. Depremin 198. saatinde gün aydınlandığı zaman iki kardeşe de ulaşıldı. Açılan tünelden içeriye alınan sağlık ekiplerinin yapmış olduğu müdahale sonrasında kardeşler enkazdan çıkarıldı ve bölgede bulunan yardımseverler tarafından hastaneye gönderildi. Yakınları da iki kardeşin enkazdan çıkarılması sonrasında gözyaşı döktü ve kurtarma ekiplerinin de birbirine sarıldığı öğrenildi.

Arama kurtarma çalışmaları depremin 9. gününde de Kahramanmaraş merkezli olarak 7.6 ve 7.7 şiddetinde gerçekleşen depremin etkilerinden vatandaşları kurtarmak için devam ediyor. Zonguldak'tan deprem bölgesine giden madenciler ile diğer arama kurtarma ekiplerinin Hatay'da Cebrail Mahallesi Selvi apartman enkazında çalışma yaptığı biliniyordu. Gerçekleşen ciddi uğraşlar sonucunda 26 yaşında olan ve öğretmen olduğu belirlenen Emine Akgül'e ulaşıldığı bilgisine ulaşıldı. Enkazın 201. saati geride kalırken öğretmen Emine Akgül enkaz altından çıkarılması sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başlatılan arama kurtarma çalışması Kahramanmaraş'ta Seçkinler Apartmanı’ndan ses gelmesi üzerine milim milim titizlikle gerçekleşiyor ve çalışmalar devam ediyor.